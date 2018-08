Sortland

I minuttene før åpningen av den nye butikken onsdag morgen var det god aktivitet inne i butikken for å få det aller siste klart til åpning.

Da gitteret ble åpnet sto mange spente kunder klare for å kunne få med seg de beste tilbudene, eller bare for å se.

At de endelig hadde åpnet hadde ikke Heidi Knudsen, butikksjef og franchise-tager, helt forstått.

– Jeg har ikke skjønt helt at vi nå er her. Dette har vi ventet på i ett og et halvt år, og nå er dagen her, sier hun til VOL.