Da må du først gjennom kjeften til denne kjempetorsken

Sortland

Hvis du har tenkt deg på neste ukes festivalbegivenhet i Vesterålen vil du nok stoppe opp før du springer inn for å se artisten du har gledet deg mest til. En fire og en halv meter høy og seks og en halv meter bred og lang torskekjeft er nemlig det første du kommer til å få øye på.

– Vi liker at det er litt sprøtt, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Har ikke gått smertefritt

Han fikk tanken om å ha et torskehode som inngang for et par år siden, men det ble ikke mulig å realisere før i år. Noe som passet godt med festivalens profil for 2018.

– Gulltorsken er jo profilen i år. Jeg synes det er veldig artig at det er den samme torsken som er på både det oppblåsbare hodet, på t-skjortene og på plakatene, sier Meisterlin med stor entusiasme.

Begge synes dette er ganske kult, og det tror de flere vil synes.

– Jeg ser for meg at denne blir veldig stas for familiene som skal være med på familiefæsterålen.

Å få realisert tanken om torskekjeften har ikke bare vært problemfritt.

– Vi har hatt noen runder frem og tilbake med produsenten i Kina. De var tydeligvis ikke helt oppdatert på hvor øynene og tennene til torsken skulle stå, så der hadde vi en jobb å gjøre, sier Meisterlin.

«Jåsspeis» til Fæsterålingene

Inngangen er derimot ikke den eneste overraskelsen festivalgjengerne kan glede seg til.

– Vi har fått brygget et eget festivaløl. «Jåsspeis» som er et belgisk lyst hveteøl, informerer promosjefen.

Navnet «Jåsspeis» er ikke tilfeldig.

– Navnet er lekent, vesterålsk og beskriver litt stemningen på festivalen. Vi gleder oss til det blir kø i baren fordi at folk skal kjøpe en «Jåsspeis», ler Meisterlin.

Spente på mottakelsen

Et eget festivaløl er også noe de har ønsket å realisere, men de kan ikke ta på seg æren for smaken.

– Det er det Mack i Tromsø som har bestemt, men de har nok valgt et lyst øl basert på tidligere erfaringer. Det er et eget brygg til denne festivalen og fås ikke kjøpt ellers, Pedersen.

I tillegg til været er hvorvidt det er nok øl ganske viktig på festival.

– Det er et litt begrenset utvalg av «Jåsspeis». Det beste hadde vært hvis vi solgte alt da øl har en begrenset holdbarhet, sier festivalsjefen.

Meisterlin legger til:

– Men vi er jo veldig spent på hvordan det kommer til å bli mottatt.

30 meter lang bar

Hvis det derimot skulle bli fritt for «Jåsspeis» betyr det ikke at det blir fritt for øl.

– Vi vil ha tidenes lengste bar på rundt 30 meter, sier Meisterlin.

Dette fordi at de har gått bort fra den tidligere løsningen med bonger på grunn av den nye kasselovgivningen som trer i kraft til neste år.

– Dermed blir det kortterminaler med trådløs kortbetaling, men med den lange baren burde det gå ganske greit, konkluderer promosjefen med.