– Har ingen planer om å returnere til lokalpolitikken

Sortland

Solberg har vært Fylkesmann siden 2009, men ønsker ikke å gå på en ny periode.

For mye pendling

– Jeg måtte ta stilling til om jeg skulle søke en gang til, noe jeg hadde muligheten til. Jeg har tenkt nøye gjennom det og trives veldig godt i jobben. Men å gå på en ny treårsperiode med ukependling etter 25 år som pendler, synes jeg var litt drøyt, forteller Solberg til VOL.

66-åringen understreker at hun ønsker en mindre hektisk hverdag, men det er slett ikke sikkert at hun blir pensjonist på heltid.

– Nå kjenner jeg på behovet for å være mer i ro. Har du en lederstilling, må du være leder hundre prosent, eller så er det ikke vits. Om jeg bare blir pensjonist, er noe jeg må kjenne på, sier hun.

– Mangfoldig arbeid

De ni årene som Fylkesmann, beskriver hun som svært spennende og interessante.

– Det har vært en enestående mulighet å være Fylkesmann i Nordland. Nordland er et strålende fylke som har vært spennende å jobbe i. Det er mangfoldig og er også det fylket i Norge som har flest kommuner. Jeg har besøkt alle 44 kommunene, som jo er hovedsamarbeidspartnere for Fylkesmannen, sier hun.

Gjør ikke comeback

Solberg bor på Reinsnes i Sortland. På spørsmål om det kan bli aktuelt å returnere til lokalpolitikken, svarer hun:

– Det har jeg ingen planer om, slår Hill-Marta Solberg ettertrykkelig fast.

Hill Marta Solberg har en variert politisk karriere bak seg. I årene 1987-1993 var hun ordfører i Sortland. Deretter ble hun valgt inn på Stortinget for Nordland, og satt der frem til 2009. Solberg var sosialminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, og i Torbjørn Jaglands regjering. Hun har i tillegg vært parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i to perioder.