Magdalene imponerte Thor Hushovd

Sortland

– Jeg er imponert over entusiasmen som rytterne på lag Nord og de andre talentene viser for sykkelsporten. Flere av de har potensiale til å nå langt hvis de fortsetter den gode utviklingen. Mitt beste råd er at de må fortsette å utfordre seg selv på trening, sier Thor Hushovd, ambassadør for Equinor Morgendagens Helter i en pressemelding.

Hele 70 av Norges mest lovende sykkeltalenter mellom 16 og 18 år konkurrerte i den samme løypen som proffene syklet tidligere på dagen under Arctic Race of Norway. Blant rytterne som representerte Nord-Norge var Vesterålen SK-talentet Magdalene Lind.

Konkurrerte i proffenes løype

Det er sjette året på rad at Arctic Morgendagens Helter-rittet arrangeres. Rittet er et tett samarbeid mellom Arctic Race of Norway, Norges Cykleforbund og talentprogrammet Equinor Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og realfag.

Syklistene konkurrerte i en 7,9 kilometer lang rundløype hvor jentene fullførte sju runder og guttene syklet ti. I tillegg til de sju norske regionslagene deltok fem internasjonale lag fra Finland, Tyskland, England, Skottland og Frankrike.

De tre beste regionslagene i jente- og gutteklassen mottok utviklingsstipend på henholdsvis 30 000, 20 000 og 10 000 kroner. Individuelle vinnere i jente- og gutteklassen mottok pengepremier på 5 000, 4 000 og 3 000 kroner.

Fakta om Arctic Morgendagens Helter-rittet

• Ble lørdag arrangert for sjette året på rad som en del av Arctic Race of Norway.

• Et samarbeid mellom Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Equinors talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og realfag.

• 120 sykkeltalenter fordelt på sju norske regioner og fem internasjonale lag konkurrerte i den samme løypen som avslutningsetappen av Arctic Race of Norway.

• Thor Hushovd er ambassadør for Morgendagens Helter.