– Vi må vise fram det utrolige matfatet vi har her

Fredag begynner de første markedsbodene å komme opp på torget. I helga er det nemlig klart for det årlige matmarkedet i forbindelse med Vesterålen matfestival.

– Vi har 30 utstillere, så mange har vi aldri hatt før. Det er alt fra pølser og kjøttboller til ost, lefser og fisk, sier styreleder Tom Gunnar Aasen i Vesterålen matfestival.

Han sier de har fått gode tilbakemeldinger på programmet til matfestivalen i år, og har tro på godt belegg på arrangementene.

Festival ganger to

I tillegg til vesterålsaktører kommer det også noen utstillere fra Lofoten, som hadde fattet interesse for matfestivalen. Prosjektleder Even Hanssen sier utstillerne vil komme tilbake år etter år, fordi de selger og fordi det er så hyggelig festival.

– Markedet er i år samtidig som Fæsterålen. Det har vi felles nytte av, vi får en del gjester på markedet som er på Fæsterålen, og de kan få nye publikummere fra oss, sier Hanssen.

Han har ansvar for flere av punktene på programmet, som barnas laksefestiva hos Akvakultur i Vesterålen på Blokken, hvor blant annet båten Elias kommer, i år som i fjor. Barna får være med å tilberede mat som også skal serveres og selges. Det settes ikke opp transport fra Sortland, så folk må komme seg ut til Blokken selv, men arrangørene har tro på at arrangementet vil være en suksess, i år som tidligere år.

Matminner og bobbelur

Ellers inneholder programmet blant annet matkos for eldre på eldrehjem, der det skal lages mat fra da de eldre var unge, deles oppskrifter og historier. Det vil også være sang og musikk.

– De siter på en del taus kunnskap, om hva slags mat folk spiste før. Dessuten er det jo en del mimring, som i fjor da det gikk et sukk gjennom lokalet ved påminnelsen om en leverpostei de alle husket, som ikke lenger er i salg, sier Aasen.

– Den samme leveposteien var også svært ettertrakta av turister på Hurtigruta i sin tid, skyter Kjell Hanssen inn. Han skal også dele av sin kunnskap under festivalen, blant annet med arrangementet «Mat fra fjæra», der han sammen med Tove Haaheim og deltakerne skal bruke ingredienser man kan finne i fjæra til å lage mat - for eksempel tang, og «bobbelure».

– Folk er ikke klar over hva de kan bruke, det er nok en del uvitenhet om mulighetene, sier Hanssen.

Matkurs for barn populært

I tillegg til dette kurset vl det også avholdes matkurs for barn med Halvar Ellingsen neste torsdag. Dette kurset har vært så populært at det blir satt opp to kursgrupper, ikke én. Likevel har det ikke vært plass til alle som ville.

– Det eneste som er dumt med det kurset er at det sitter noen misunnelige barn rundt omkring som ikke får blitt med. Men vi håper å kunne få til noe lignende neste år, sier Even Hanssen.

I tillegg til dette er det blant annet sjømatdag for barn og unge på Myre, omvisning på Nøisomhed gård og kirkekonsert med Lasse Uppmann i Myre kirke. Der vil det bli delt ut fiskesuppe fra Kjell Hanssen og Tove Haaheim før konserten.

På spørsmål om hva en kirkekonsert har å gjøre på programmet til en matfestival, svarer Aasen blant annet følgende, dog med et glimt i øyet:

– Fiskarbøndene folk her stammer fra var nok gudfryktige folk. I tillegg er jo fisken et viktig symbol i Bibelen.

Det vil også være elvevandring ved Munningsletta 1. september, et arrangement som ikke er i regi av festivalen, men som har fått bli med på programmet.

Vil sette Vesterålen på kartet

De tre mener det viktigste med festivalen er å få vist fram Vesterålen også som matregion.

– Vi er overbevist om at Vesterålen er Norges beste matregion. Regionen har en lang tradisjon innenfor matlaging av diverse slag, sier Aasen.

– De gamle fiskarbøndene var i stor grad selvforsynt, og fant kreative måter å bearbeide maten å. Dagens mattradisjoner har koblinger til dette, sier Even Hanssen.

For noen uker siden ble Vesterålen matfestival tatt med på en liste over Norges beste matfestivaler hos godt.no, en matside eid av blant annet VG.

– Det er helt naturlig, sier Hanssen spøkefullt, før han svarer litt mer alvorlig:

– Vi er beæra over å komme med der. Den siste tida har Vesterålen vært mye i mediene, nå sist under Monsen-turen, og har fått oppmerksomhet. Navnet har begynt å etablere seg, og folk legger merke til regionen, sier han.

– Festivalen er en interesseorganisasjon, vi gjør ikke dette for å tjene masse penger, men for å vise fram matkulturen. Vi mener alle må bidra med å samarbeide og framsnakke hverandre, sier han.