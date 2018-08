Sortland

Turen går fra Slåttnesbogen, forbi Kråvatnet, over Finnheia og følger så aksla opp på Slåttnesskaret. Videre over Storbåtsegga, ned forbi Dalbotntinden over Stortua og Litjtua, og derfra ned til Grytting.

Fra Storbåtsegga vil turlederne vise til de ti toppene som inngår i 10-toppersturen til Vesterålen Turlag.

– Siden start og sluttsted er på to ulike plasser, må vi samordne kjøring. Dette er forøvrig en påmeldingstur med begrenset antall deltakere, forteller Jan Ivar og Olav.