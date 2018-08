DJ Aligator erstatter Snap! på Fæsterålen

Sortland

– Vi måtte ha bass, vi måtte ha heavye rytmer og plystring! Det fikk vi i DJ Aligator som har kasta seg rundt og er nå på tur fra Danmark for å opptre hos oss i morgen. Det er sjukt, sier Pedersen i en pressemelding.

DJ Aligator er mest kjent for megahiten “Blow my whistle” og “Lollipop” og “Doggystyle”. – Altså, dette er egentlig perfekt musikk for Fæsterålingene. Alle som noen gang har vært i nærheten av en Ford Granada har hørt disse sangene, ler Pedersen.

Fæsterålen samarbeider med en artistpartner som sent i går kveld kunne fortelle Pedersen om avlysningen.

– Vi var 4 personer som heiv oss rundt og jobba med dette i hele går kveld. Da var det veldig kult å få beskjeden vi håpa på fra managementet nå seint i ettermiddag. Logistikken gikk opp og de reiser fra København i morgen tidlig, forteller Pedersen.