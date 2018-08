Disket opp med buffet under åpning av ny restaurant

Sortland

Det var en travel, men spent Gabor Wisniewski som tok imot gjestene på Nook torsdag ettermiddag. I totida åpnet restauranten, og de første gjestene begynte å komme. Blant de frammøtte var daglig leder for Petroleum bar, Sadik Pedersen.

Torsdag får gjestene gratis buffet, både i flytende og solid form, og det var en variasjon av småretter som sto på buffetmenyen.

Wisniewski selv hadde mye å gjøre på åpningsdagen, men hadde tid til å ta en rask prat med VOL mellom slagene.

– Jeg er glad og fornøyd med åpninga. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at vi skal åpne her, folk setter pris på at det kommer et nytt sted, sier han. Buffeten vil vare utover dagen torsdag, slik at folk som jobbet mens åpninga pågikk også har mulighet til å stikke innom.

Flyttet fra New York til Sortland - nå tar han over restaurantlokalene på Petroleum: – Jeg vil lage et familiested med ordentlig, men rimelig mat Gábor Wisniewski mener restaurantene på Sortland er for dårlige på å bruke ferske, lokale råvarer - og for dyre. Nå vil han starte opp et helt nytt sted, med matinspirasjon både fra Vesterålen og andre matkulturer.

Wisniewski sto selv både på kjøkkenet og serverte under åpningen.

Han sier til VOL at de har begynt å gjøre noen av endringene de ønsker - som et nytt uteområde - men at de ikke er i mål, fordi de har hatt begrenset tid. Innsida er foreløpig stort sett som før, med unntak av et tegnebord for barn og noen nye bilder på veggene.

Restauranten vil i helga åpne alt kl. 15 i forbindelse med Fæsterålen, og lørdag er planen at uteområdet skal innvies med grilling, ifølge Wisniewski.