I neste uke settes første vindmølle i drift

Sortland

– Nå har vi kommet til siste fasen. Vi har fått opp fire-fem vindmøller, og de resterende blir montert opp fortløpende utover høsten, forteller prosjektleder i Nordkraft, Torkjell Lund.

Ifølge Lund, blir den første vindmøllen koblet til og satt i drift neste uke. Det er danske Vestas som produserer vindmøllene og som har ansvaret for monteringen.

– I tillegg til transportarbeidet, jobbes det mye med tilkobling av fibernettverket og testing av høyspentanlegget. Neste fase er drifts-fasen, understreker Lund.

Settes i gang fortløpende

Etter at første vindmølle er satt i drift, vil resten av vindmøllene bli satt i gang etter hvert som de blir ferdigstilt.

– Det vil være en glidende overgang. I starten blir det en del testing av feilfunksjoner. Når alle har vindmøllene har gjennomgått testing, går vi formelt over til vanlig drift, der vindmøllene etter hvert vil produsere strøm. Målet er at alle skal være oppe og gå før jul en gang, sier Lund.

Han forteller at vindmøllene er solide, og ikke minst store konstruksjoner. Rotordiameteren, for eksempel, er 126 diameter. Bladene er over 60 meter lange og veier 12,5 tonn. Tårnsegmentene er 25 meter, der de tyngste veier 60-70 tonn. I tillegg kommer maskinhuset, som er på rundt 105 tonn. Selve vindmøllene er nesten nitti meter lange opp til det såkalte navet.

Lager litt støy

Selv om vindmøllene er plassert langt i fra allfarvei, vil de til en viss grad høres av folk når driftsfasen etter hvert tar til.

– Det blir litt maskinstøy fra vingene, som under visse forhold kan høres ned i Holmstaddalen. Men det er gjennomført nøye støyberegninger som er godt innenfor grensene til myndighetene, sier Lund.

Lang varighet

Vindmøllene skal etter planen stå på Ånstadblåheia i minst 25 år.

– Ifølge konsesjonen fra myndighetene har de 25 års varighet. Men det vil være løpende vedlikehold, opplyser Lund.

Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på rundt 140 GWh.