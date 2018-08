Tok seg inn på Fæsterålenområdet for å stjele øl

Sortland

Det skal være snakk om to unge menn, som innrømmet forholdet da politiet ble tilkalt.

De to skal ha tatt seg inn på festivalområdet til Fæsterålen lørdag morgen. De forsynte seg blant annet av øl og prøvde å få laget slush i barens slushmaskin. Tyveriet ble oppdaget av festivalens egne vakter, som kontaktet politiet.

Totalt skal de ha forsøkt å stjele varer for 2500 kroner, opplyser vakthavende ved politiets operasjonssentral. Han sier at de to bar preg av å ha vært i aktivitet hele natten, og tyveriet virket å være motivert av et ønske om å fortsette festen og skaffe seg mer alkohol.

Var for fulle for Fæsterålen Ble vist bort av politiet.

Hvorvidt de to selv var festivaldeltakere, vites ikke. Saken anmeldes.

Fredag ble to personer bortvist fra festivalen på grunn av for høyt alkoholinntak. Ellers virker avviklinga av første dag av festivalen å ha gått rolig for seg.