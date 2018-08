Ny publikumsrekord på Fæsterålen

Sortland

– Tallen er ikke hundre prosent nøyaktige, men vi kan bekrefte at vi har satt ny publikumsrekord i år, med 6.700 personer, opplyser promosjef for Fæsterålen, Martin Meisterlin.

Han legger til at det foreløpige tallet inkluderer antallet besøkende både fredag og lørdag, inkludert Familiefæsterålen lørdag.

Større kapasitet

Under fjorårets festival var antallet besøkende 6.000, noe som betyr at årets besøkstall har økt med omtrent 700 personer. Meisterlin mener det er flere årsaker som forklarer økningen. En av dem er at publikumskapasiteten har blitt større.

– Salget av helgepass har økt med 50 prosent siden i fjor. Vi har også hatt en stor økning når det gjelder personer som har kjøpt billetter til VIP-teltet, forteller Meisterlin.

– Utrolig innsats

En annen årsak til at årets versjon av Fæsterålen har hatt så stor appell, henger sannsynligvis sammen med artistene som har opptrådt.

– Artistrekka i år er den mest kostbare og sammensatte vi har hatt. Men selv om vi har gode artister, har konseptet Fæsterålen satt seg såpass bra at det i seg selv trekker folk, sier han.

Ifølge promosjefen har gjennomføringen av årets festival gått på skinner hele veien.

– Alt har gått veldig bra. Artistene har vært svært blide og fornøyde. Og ikke minst har de frivillige gjort en utrolig innsats. Vi hadde ikke kunnne gjort dette uten dem, sier Meisterlin.

Fra mange steder

Sammensatt er også publikummet som har vært tilstede på årets festival. Flertallet er selvsagt vesterålinger, men en stadig større andel har tatt turen fra utenfor både regionen og fylkesgrensen.

– Det er mange her fra Harstad, Bodø og Narvik, og ellers mange steder i Nord-Norge, i tillegg til flere steder lenger sør. Jeg snakket også med noen som kom ens ærend fra Tyskland for å se Violet Road. Vi merker generelt at interessen og pågangen for Fæsterålen har blitt stadig større, slår Meisterlin fast.