Bli med inn i nye Kvitbrygga

Sortland

– Kvitbrygga har stått opp som en fugl Føniks etter brannen, sier Georg Ellingsen.

Mandag inviterte han og Geir Abel Ellingsen pressen på omvisning inne i Kvitbrygga. Kun noen få detaljer gjenstår, så åpner den for arrangementer og utleie. Det vil være åpent med kafé på kulturminnedagen i september, ifølge Georg Ellingsen.

– Det er mange som har venta på at vi skulle bli ferdige og åpne igjen, sier Geir Abel Ellingsen.

Godt håndverk

De to er veldig fornøyd med snekker- og entreprenørarbeidet som er utført av KA Karlsen bygg.

– Vi er fornøyde. Vi har hatt flinke snekkere, sier Ellingsen senior, som spesielt trekker fram rekonstruksjonen av et lastehjul i taket i annen etasje og overgangen mellom nye og gamle planker som bra.

– Vi har ikke gjort noen forsøk på å skjule hva som er nytt og hva som er gammelt, som å male de nye plankene. Men de vil jo mørkne noe etterhvert, sier Geir Abel Ellingsen.

Han sier de likevel har brukt gammel byggteknikk og mest mulig forsøkt å harmonisere det nye og det gamle. Mest mulig fra den gamle Kvitbrygga er bevart. I førsteetasjen er det meste gammelt, med noe nytt i vegger og tak. I andreetasjen anslår Geir Abel Ellingsen at bare ti prosent overlevde brannen, så der er det meste nytt.

De har hentet fram en del gamle møbler fra rundt omkring, og en del ble også reddet i brannen. I tillegg til å ha utleie til arrangementer, er planen etterhvert å få til en privat samling av bilder, bøker og gjenstander i tredje etasje.

Familiehistorie

For de to er Kvitbrygga også et stykke familiehistorie. Georgs bestefar og Geir Abels oldefar, Georg Ellingsen som er kjent som grunnlegger av byen, var også involvert i driften her. Kvitbrygga ble bygget på 1870-tallet. En del av det opprinnelige interiøret ble bevart etter brannen, for eksempel dørene. Der er både årstall og navn risset inn. Dørene kan ikke lenger brukes som dører, men brukes nå som dekorasjon. Den ene døra har tydelige brannskader.

– Det er en del av historien, vi lar den brente døra stå. Det ble gjort en stor innsats for å redde dem ut da det brant, sier Geir Abel Ellingsen.

– Veldig mye gikk tapt under brannen, men noen av gjenstandene står fortsatt på lager eller er brukt i restaureringen, sier han.

Det er satt inn et ekstra toalett og kjøkkenet er også rustet opp, i tillegg til restaureringa. Dermed skal alt være klart for utleie, og de har allerede fått en del bookinger, ifølge ham.

Brannalarm og rømningsveier

Selv om bygget nå er restaurert og brannen mest av alt er et vondt minne etter såpass med tid, er det tydelig at den har påvirket nybygginga.

Det er installert flere brannalarmer med nytt alarmsystem og det er flere rømningsveier i bygget. Godt synlig ved inngangen henger et skilt der det står «Røyking forbudt», og i tillegg har Ellingsen-familien innført «forbud» mot levende lys på bordene.

– Vi bruker batteridrevne lys i stedet. De er forsåvidt veldig fine, de flakker og greier, sier Georg Ellingsen, og viser fram et par som står på et av bordene.

Flere av bordene er dekket av planker fra den gamle veggbekledninga, eller restaurerte utgaver av de gamle bordene. Det har ikke vært billig å få restaurert, men alle har vært samarbeidsvillige.

– Det er positivt at forsikringsselskapet har vært villige til å bygge opp igjen, heller enn å rive og bygge på nytt, sier Geir Abel.