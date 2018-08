– Kunstgresset i Blåbyhallen er overmodent for utskifting

Sortland

Nytt dekke i Blåbyhallen har vært et tema de siste to årene, men ingenting har skjedd så langt. Roger Andreassen i SIL ønsker å få skiftet dekket. Han viser til at mange bruker hallen.

Kommer på 2,9 millioner

– Der er en tilstandsrapport fra 2016 som anbefaler at kunstgressdekket skiftes ut. Du kjenner det veldig godt på kroppen etter å ha spilt på denne banen, sier Andreassen. Forskjellen merkes spesielt godt når man har spilt på andre baner med mer moderne dekke.

Ordføreren er orientert om behovet, og Tove Mette Bjørkmo har på sin side har invitert næringslivet, brukerne og eieren av hallen, som er Sortland kommune, til et spleiselag for å få skiftet dekket.

Det vil koste 2,9 millioner. Spillemidler kan finansiere 45 prosent, påpeker Andreassen.

Johnny Karlsen, som sitter i kommunestyret for Høyre, omtalte saken i fjor. Han mener noe må skje.

– Vi er redde for er at det ikke skal skje noe. Jeg tror det blir vanskelig for å få med næringslivet til å bidra. Kommunen eier hallen og skal vedlikeholde den. Vi betaler tross alt i dyre dommer for å trene og spille kamper her, sier Thomas Solheim i FK Varg.

– Litt av problematikken med spillemidler er at «etterslepet» er på tre milliarder kroner. Dermed tar det veldig lang tid, gjerne tre-fire år, før man får spillemidler, sier Aleksander Bjørstad Lindbeck i Kulturfabrikken KF. Kulturfabrikken har allerede gjort vedtak på at dekket må byttes.

Fører til slitasjeskader

Fysioterapeut Alexander Bjørnsund sier at mange sliter med slitasjeskader. Han merker stor pågang av klienter. Han ser mange kneskader, ankel- og lyskeskader.

– Om man spiller og trener en dag i uka går det greit, men for dem som er her fire dager i uka, er det merkbart. Jeg kjente det selv da jeg spilte tre kamper her på en uke. Du bruker lengre tid på restitusjon, sier Bjørnsund.

Han forteller at problemet er granulatet, de små sorte plastbitene som ligger i kunstgresset. I et alminnelig kunstgress skal disse ligge nedi dekket, mens de i Blåbyhallen ligger oppå. Det skaper trøbbel, og dårlige forhold.

Skadefrekvens

Bjørnsund ikke i tvil om at dekket bidrar til slitasjeskader hos brukerne.

– Særlig hos dem som fortsatt vokser. Det er ganske trasig når unger slutter å spille fotball på grunn av kunstgresset, sier han.

Mats Reiertsen ved idrettslinja ved Sortland videregående skole er enig.

– Vi er storbrukere av hallen, og er her fra tre-fire til fem-seks dager i uka og også arrangementer som Blåbyleir om sommeren. Det blir slitasje og skadefrekvensen øker. Det er absolutt ikke bra. Med et nytt dekke kan hallen igjen bli helt topp, sier han.

Underdekning

Svein Robert Vestå peker på at Sortland i dag har en underdekning av haller. Det gir stort press.

– Vi ligger faktisk blant de lavest rangerte i landet når det gjelder halldekning. Vi har tilbud til 5.000 innbyggere, men er 10.000 innbyggere. Å rekruttere innen idretten, er vanskelig når man ikke har hall å tilby, påpeker han.

Johnny Karlsen mener det kan være lønnsomt for kommunen å bytte ut kunstgresset. Et bedre kunstgress kan føre til mer aktivitet og mer turneringer og på den måten bli en inntekt til Sortland kommune, sier han.

I budsjettregulering

Partene ønsker en politisk avklaring i år, og nytt dekke allerede neste år. Selv om dette er raskt i en kommunal prosess, mener deltakerne at selv dette tempoet er for tregt.

– Når det er noe som er akutt, går det an å ta det via en budsjettregulering. Men samtidig skal det være ei forsvarlig saksutredning, og kommunestyret må si ja til saken. Jeg tror det er et viktig signal som nå sendes, sier Svein Robert Vestå.

Stort potensial

– Vi har potensial til å fylle opp hver eneste helg med kamper og turneringer fra januar til sesongstart. Bare det å få i gang en vinterserie for A-lag igjen ville vært fantastisk, og ført til inntekter for kommunen. Slik hallen er i dag lar det seg ikke gjøre, sier Roger Andreassen.

Han tror også flere innen bedriftsidretten og lag og foreninger ville brukt hallen om kvaliteten var bra på dekket.

– Slik det er i dag kommer ikke Bodø/Glimt eller Tromsø hit for å spille kamper, påpeker Aleksander Bjørnsund.

Kunstgress er bestillingsvare, og tar fire uker å produsere. Og brukerne er gira på at hallen skal bli av topp kvalitet igjen.

– Det er jo litt krise, vi er redde for ungene våre, og skulle gjerne sett at de får et tilbud om å spille på det dekke som er godt, sier Thomas Solheim.

Spleiselag

Hun sier til VOL at hun er helt enig i at banen trenger nytt kunstgress, men er samtidig klokkeklar:

– Jeg ønsker meg et engasjement fra flere parter om hvordan vi kan få dette til sammen. Det handler om mye penger, og det er alltid vanskelig å forutse hvordan man får til en sak som dette i budsjettet. Jeg tar innspillet med meg i det videre arbeidet, sier Bjørkmo.

– Synes du partene har en defensiv holdning til hva næringslivet kan bidra med?

– Det jeg kjenner av kommunene og kommune-Norge er at private, foreldre og næringsliv bidrar. Når det er turneringer på Sortland, nyter næringslivet godt av dette. Folk bor på hotell, handler på butikkene og har bobiler parkert i kommunen. Næringslivet nyter dermed godt av at Blåbyhallen er i brukbar stand. Til og med på lille Bleik har private og næringslivet bidratt til å ordne kunstgressbane, påpeker Bjørkmo.

-– Blir denne saken lettere å løse dersom det blir et spleiselag?

– Ja, hvis vi må ut med litt mindre, vil det være litt lettere å få til en løsning. Vi har tross alt gått inn med mye penger for å ha gratis halleie for ungdom, og som politikere må vi alltid vurdere om pengebruken på en god måte. Dette handler om å prioritere. Min oppfordring om et spleiselag gjelder fortsatt, sier Bjørkmo.