166 Fæsterålen-billetter solgt på 12 minutt

Sortland

Normalt starter billettsalget i november. Festivalledelsen tar det gode salget som et tegn på at festivalen er blitt mer kjent.

– Som vi sa mange ganger før og under Fæsterålen 2018 er vi blitt mer kjent. For oss er det veldig viktig av mange grunner, men kanskje spesielt at Vesterålen gjør seg bemerka og fordi det ser ut som Nord-Norge identifiserer seg med oss. Til neste år har vi femårsjubileum, da må vi prøve å legge til rette for enda flere tilreisende, sier Martin Meisterlin, promosjef for Fæsterålen og ansatt i Deadline.