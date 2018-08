Sortland

Svein Robert Vestå er for mange mest kjent som primus motor for det meste innen frivillighet og ungdomsarbeid, og han forsikrer at han vil fortsette å være frivillig selv om han nå vil gå dypere inn i politikken.

– Jeg driver jo ikke akkurat med politikk fordi jeg ikke har noe å gjøre på fritida, men fordi jeg brenner for utenforskap. Det har vært fantastisk å jobbe politisk for Ap i denne perioden, sier Vestå. Han er spesielt opptatt av ungdom og trekker fram å påbegynne bygging av ny idrettshall som noe han håper de får gjennomført i løpet av neste periode.

– Svein Robert brenner virkelig for det forebyggende arbeidet. Vårt motto «alle skal med» passer godt på ham. Han har vært en god læremester, sier Tove Mette Bjørkmo.

– Det blir spennende med valgkamp. Det skjer så masse. Vi skal gjøre en solid jobb, og sette sammen en god liste. Vi skal gjøre alt for å bli sittende i posisjon, sier Vestå.

Bjørkmo og Vestå er valgt av Sortland Aps nominasjonsmøte til å være partiets toppkandidater ved valget neste høst.

Barn og eldre

Det er spenn i sakene de to snakker om på pressemøtet onsdag morgen. Bjørkmo snakker om demensplasser og utvikling i eldreomsorgen, mens Vestå som nevnt prater om ungdom og utenforskap. Det er en fellesnevner, mener de to: at de ønsker at alle grupper skal hensyntas i utviklinga av Sortland.

– Hvordan mener dere Sortland når ut til ungdom som faller utenfor i dag?

– Det gjøres veldig mye bra arbeid, vi har folk som jobber med dette hele tida. Blant annet ungdomsfabrikken, der det foregår mye bra både med tanke på musikk, video og lignende, sier Bjørkmo.

– Det vil likevel alltid være noen man ikke klarer å fange opp, men det skjer ting. I sommer ble vi kontakta av noen som jobber inn mot ungdom som primært driver med data, og kanskje ikke er så opptatt av skole eller andre ting. De er en enorm ressurs på programmering og dataarbeid, og prosjektet valgte ut noen ungdommer til å få være med og lage en app, sier hun.

Politiarbeid og barn

Ordføreren er også opptatt av kommunens arbeid inn mot yngre barn, og trekker fram prosjektet «Æ e mæ», som er et program som skal forebygge seksuelle overgrep og vold mot barn.

– Vi har forsøkt å få det inn hos Justisdepartementet, å få dokumentert at dette fungerer så det på sikt kan bli et nasjonalt program. Det pågår et kontinuerlig arbeid med det, sier Bjørkmo. Hun viser til at Sortland ble kåra til beste oppvekstkommune i 2015 og at dette forplikter.

Ellers sier Bjørkmo at de vil fortsette å tilrettelegge for vekst og utvikling på Sortland. Det går bra i kommunen nå, men det er spesielt viktig å sikre at unge folk flytter til Sortland og blir boende, mener hun.

– Har du noen visjoner for Sortland om fire år, eller tenker du nå at det går såpass bra, at det handler om stø kurs?

– Man kan ikke være uten visjoner, det blir feil. Vi har visjoner når det gjelder for eksempel Raus-prosjektet, at Sortland skal utvikles som regionsenter. Så har jeg visjoner om at samferdsel skal ha kommet et steg videre, flyplasstruktur. At vi har flere ungdom som kommer, bosetter seg og får gode jobber. Og så jobber vi mye med politi, for å synliggjøre at vi har underdekning av etterforskere, og ikke minst ønsket om å få på plass et barnehus, sier Bjørkmo.

– Vi sitter jo her i indrefileten, midt i Vesterålen. Nå har vi fått masse oppmerksomhet, blant annet gjennom Lars Monsen. Det må vi være stolte av, og jobbe videre med, sier Vestå, med klar adresse til utvikling av reiselivet.