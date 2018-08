Bil på taket i Langvassdalen

Sortland

Dette melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Ifølge vår mann på stedet ligger bilen på taket etter å ha kjørt ut. Det er forholdsvis store skader i fronten på bilen.

Ifølge politiet skjedde uhellet under ei forbikjøring:

– Under forbikjøringa fikk bilen vannplaning og havnet utenfor veien og på taket, opplyser Einar Berthinussen i politiet til VOLs utsendte på stedet.

Ambulansehelikopteret kom til stedet like før klokken 20:00. Dette kun for at de var det var i nærheten da ulykken ble meldt.

Sjåføren i bilen melder seg selv uskadd, men blir sjekket av ambulansepersonellet.

Sjåførens førerkort er blitt rutinemessig beslaglagt.