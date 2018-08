Sigurd Pedersen AS bekreftet solgt

Sortland

Som VOL skrev tidligere i august, så er Sigurd Pedersen AS solgt.

– Det er Teknisk Bureau AS som styrker sin posisjon i Nord-Norge og overtar aksjene i bilhuset Sigurd Pedersen AS. Eiendommen som huser bilforhandleren er også en del av avtalen og er et viktig ledd i å utvikle bilhuset videre, skriver Teknisk Bureau og Sigurd Pedersen AS i ei pressemelding.

I pressemeldingen skrives det at Teknisk Bureau AS ønsker å ekspandere og mener Sigurd Pedersen AS vil passe godt inn i konsernet.

– Forhandleren har et godt renomme og dyktige medarbeidere som kan de samme merkene som Teknisk Bureau representerer i Tromsø. Begge selskaper har en lang historie i Nord-Norge og som bilforhandlere, opplyses det.

Som en del av avtalen overdras eiendommen som huser bilhuset fra Sigurd Pedersen Eiendom AS til Teknisk Bureau Eiendom II AS. 1. etasje av anlegget har tidligere vært leid ut til dagligvarehandel. Teknisk Bureau AS ønsker primært at hele anlegget, herunder også utleiedelen, utnyttes til egen bilrelatert virksomhet. Allerede fra januar 2019 vil salg og service for KIA bli en del av virksomheten på Sortland.

Partene i avtalen er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Daglig leder i Teknisk Bureau AS, Anita Jacobsen sier,

– Teknisk Bureau og Sigurd Pedersen er begge selskaper med lang historie som bilforhandlere i Nord-Norge. Gjennom å styrke vår posisjon står vi enda bedre rustet til å møte endringene innenfor bilbransjen og jobbe videre med å skape enda bedre opplevelser for våre kunder. I tillegg står vi sterkere ved utvikling av kompetanse og forhandling av innkjøps- og agentavtaler. Oppkjøpet er også i tråd med importørs ønske om større grad av eierkonsolidering i sitt forhandlernettverk.

Daglig leder i Sigurd Pedersen AS, Petter Løkken sier:

– Med Teknisk Bureau AS på eiersiden er vi enda bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer i bilbransjen på en utmerket måte. Begge firma har lik kultur og vår nye eier «kan bil». De ønsker også å utvikle firmaet videre og trygge våre arbeidsplasser og agenturer. De ansatte er svært fornøyd med den nye eieren.

Dette er Teknisk Bureau Teknisk Bureau AS er en av Nord-Norges eldste og største forhandlere og ble etablert i 1929. Selskapet er lokalisert i Tromsø og overtok i 1952 Mercedes-Benz agenturet for Tromsø og Senja handelsdistrikt. Selskapet har siden da solgt bil og representerer i dag også bilmerkene Peugeot og KIA. Teknisk Bureau selger personbiler, varebiler, lastebiler og busser. I tillegg leverer selskapet alt innen verkstedtjenester, deler og tilbehør, samt karosseri og lakk gjennom sin 49 prosent eierandel i Bilbyen Skadesenter AS med verksted i Tromsø, Alta, Finnsnes og Vadsø. Teknisk Bureau omsatte for 406 millioner kroner i 2017 og har 65 ansatte.

Dette er Sigurd Pedersen Sigurd Pedersen AS ble etablert i 1929 og solgte sin første nye Mercedes-Benz allerede i 1949. Med det er selskapet Nord-Norges eldste Mercedes-Benz forhandler, og også en av landsdelens eldste bilfirma. Selskapet er lokalisert på Sortland der de holder til i et moderne bilanlegg. Sigurd Pedersen er autorisert forhandler for Mercedes-Benz og Peugeot person- og varebiler med salg og service. Selskapet har serviceverksted samt lakk- og karosseriavdeling. Sigurd Pedersen omsatte for 93 millioner kroner i 2017 og har 20 ansatte. Petter Løkken fortsetter som daglig leder for Sigurd Pedersen.



Petter Løkken fortsetter som daglig leder for Sigurd Pedersen.