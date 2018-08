Trampeklapp fra publikum til Hamsun og Waits

Sortland

– Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? leste Lisa I. Holstad fra Knut Hamsuns «Markens Grøde».

Slik startet forestillingen «Hamsun Waits for Us» på Kulturfabrikken i Sortland torsdag kveld.

Sammensmelting av forskjellige epoker

En skulle tro at møtet mellom forfatteren Hamsun, som hadde sin storhetstid på slutten av 1890-tallet og utover til slutten av 1940-tallet, og musikeren Waits, som startet å gi ut musikk i 1973 og enda holder på den dag i dag, skulle bli rart. Det ble det ei.

Ensemble Blå, som består av Maria Eikefet, Lisa I. Holstad og Torgeir Steinsland, og Sindre Myrbostad har gjort en formidabel jobb med å få disse to og deres formidlinger til å smelte sammen til en flott forestilling på drøye 45 minutter.

Hamsuns tekster ledet opp til temaer som også Waits tar for seg, og som alle er relevante i dag. Alt fra kjærlighet til rastløshet, rotløshet og jakten etter lykken gikk hånd i hånd, med nyromantiske illustrasjoner fra Hamsuns tid, som skled over i postmodernistiske grafiske elementer fra Waits tid.

– En fantastisk energi

Det kan tenkes at disse grepene er gjort for å fenge de unge, for det er akkurat de unge forestillingen er tenkt til. Ensemble Blå og Steinsland har nemlig laget denne forestillingen i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Nordland og Hamsunsenteret på Hamarøy. «Hamsun Waits for Us» hadde premiere på Hamsunsenteret 2. august, og denne høsten skal kvartetten besøke ungdomsskoler og videregående skoler i regionen.

Det ble trampeklapp etter forestillingens slutt, og publikum synes det var storfornøyde.

– Vi synes det var veldig fengende, sa Ingeborg Breines og Torild Bugge til VOL etter konserten.

– Sindre Myrbostad hadde en fantastisk energi, konstaterte Bugge.

Tror det vil fenge de unge

Også Charlotte Viitsalo og Lill Skaustad var begeistret for forestillingen.

– Det var fantastisk, konstaterte de.

Både Viitasalo og Skaustad hadde middels kjennskap til Hamsun og Waits fra før, men synes måten deres verker ble fremstilt på var veldig bra.

– Måten de hadde smeltet tekstene og sangene på var fantastisk.

– Tror dere dette vil appellere til de unge, som er den tiltenkte målgruppen til forestillingen?

– Ja, det tror jeg. De sluker jo alt de blir introdusert for, så jeg ser ingen grunn til at de ikke skulle like det, sier Viitasalo.