Har fått inn 2,1 millioner kroner

Sortland

Overrekkelsen fra Vesterålskraft skjedde i forbindelse med at selskapet hadde kjøpt en kinoforestilling i Kulturfabrikken lørdag ettermiddag.

– Vi ønsker at ildsjelene i bakken og skiklubben skal «komme i mål», sier Magnus Hjelle i selskapet til VOL. Han peker på at skitrekket i Ånstadblåheia ikke bare gagner folk fra Sortland, men er bra for hele Vesterålen. Derfor bidrar Vesterålskraft, som er eid av Sortland, Øksnes og Bø kommune.

Han understreker at bakken også er viktig for dem som driver med alpinsport.

– Uten en bakke på Sortland, må vesterålingene kjøre til Svolvær og Harstad. Vi synes dessuten at den lokale klubben har vært flink til å få frem gode alpinister, som eksempelvis Pia Nic Gundersen, sier Hjelle. Han håper at ildsjelene i bakken får opp nytt skitrekk raskt.

– Vi vet at de jobber for å løse saken, og vi håper at de når målet, sier Hjelle.

I alpinklubben er de veldig glade over gaven.

– Vi er veldig, veldig glad for at næringslivet stiller opp for oss og for at vi skal ha et godt tilbud i Vesterålen. Disse ordene har jeg sagt utrolig mange ganger de siste månedene, mange har gitt bidrag til oss, sier Marita Svartsund, leder av Sortland Alpintklubb.

Som de fleste kjenner til, ble en person nokså hardt skadde i en heisulykke 27. februar i år. Det ble relativt raskt klart at ildsjelene i bakken trengte mye hjelp for å få bakken i gang igjen.

Flere selskap har bidratt tungt. Energiselskapet Fortum gikk inn med en million kroner, Sparebank1 Nord-Norge ha 200.000, Polarkraft og Rema gikk også tungt inn, og nå også Vesterålskraft.

– I tillegg har en rekke mindre organisasjoner og privatpersoner bidratt med beløp i størrelsesorden 10.000 – 35.000 kroner. Det gjelder for eksempel Russen på Sortland. Jeg vil også nevne at Svolvær alpinklubb ga oss en dagsomsetning. Veldig mange har bidratt til oss, sier Svartsund. Hun jubler over all støtte og melder at så vidt hun vet, er alt i rute.

– Vi skal være ferdig montert i november, sier hun.