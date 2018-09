Verdenskjent tv-stjerne til Vesterålen

Sortland

I slutten av september kommer Hansen til Nord-Norge, skriver Lofotposten. Først skal han innom Storslett i Troms, før han setter kursen mot Vesterålen og Lofoten. Anledningen for Nordlands-visitten, er at Hansen skal lansere kleskolleksjonen Northwestern.

Tilgjengelig for kunder

Det er kleskjeden C.A. Leschbrandt A/S som lanserer kolleksjonen til Sig Hansen. Produktsjef i kleskjeden, Georg Veggeland, bekrefter overfor VOL at Hansen snart kommer til Vesterålen.

– Han skal til Storslett, og deretter Vesterålen og Lofoten den 28.september. Hansen kommer til å besøke en av våre leverandører på de ulike stedene, og han vil også vil være tilgjengelig for kundene, sier Veggeland.

Allværsjakke

Ifølge Veggeland består kolleksjonen til Hansen av allværsjakke, collegenser og fleecejakke. Han synes det er stas C.A. Leschbrandt har Hansen som frontfigur.

– Det er positivt fordi det er så mange som kjenner ham. Han vil helt klart være et kvalitetsstempel og ha en god effekt for oss. Vi merker allerede at det er stor interesse for kolleksjonen i de ulike butikkene, sier han.

Norske aner

Hansen, som har Sigurd Jonny Hansen som sitt fulle navn, har norske aner fra Karmøy, utenfor Haugesund. Kona hans, June, er også norsk. TV-serien Deadliest Catch har gjennom 14 sesonger blitt vist i over 200 land siden oppstarten i 2005. Sig Hansen har vært en av seriens mest markante profiler.

– Det har vært anledninger hvor jeg har sagt til Discovery at jeg er ferdig med programmet. Jeg har tenkt på det. Men så har jeg tenkt at hvis jeg slutter, da er jeg ikke ærlig overfor meg selv, uttalte han i et intervju med Dagbladet i mai i år.