– Målet var å fremstille mamma som den kuleste og tøffeste som finnes

– Målet med videoen og teksten, som er i rapsjangeren, var å fremstille mamma som den kuleste og tøffeste som finnes, forteller Daniel Andre Antonsen til VOL.

Sammen med søsteren Veronica og broren Henrik, viste de frem den egenkomponerte musikkvideoen, som for øvrig har fått navnet MORDI, i morens 50-årsdag sist helg. Selve ideen til å lage en musikkvideo, stammer fra barndommen.

– Det startet med at vi kikket på en gammel barndomsfilm fra en sommer hos bestemor på Smøla, der vi hadde filmet en liten video i garasjen, til musikk fra filmen Løvenes Konge. Vi trodde lenge at videoen var borte, men søsteren mi fant igjen den igjen på en harddisk noen år senere. Da begynte tanken å surre om at vi måtte lage en oppfølger, forteller Danielsen.

Lang prosess

Prosessen, fra ide til ferdig produksjon, har tatt ett års tid.

– Det har litt å gjøre med at vi bor på forskjellige steder i landet, og derfor ikke har anledning til å treffes så ofte. Men vi har også brukt lang tid for å lage videoen best mulig. Det har vært mye arbeid, med både tekst, filming og redigering. Å skrive og å fremføre en rap var en utfordring, så vi har vært gjennom mange ledd, forteller Daniel Antonsen, som selv driver med film til vanlig og derfor hadde tilgang på profesjonelt utstyr.

Lånte musikkstudio

Gjennom en venninne av søstera, fikk de tilgang til et profesjonelt musikkstudio. Ved hjelp av venner og kjente, spilte de inn filmen. Videoen er spilt inn henholdsvis Oslo, Porsgrunn og Hovden i Bø.

– Vi gjør det for å hylle mamma. Vi ser veldig opp til henne og synes at hun er en person som fortjener oppmerksomhet. Hun ble veldig overrasket og felte mange tårer da hun fikk se det ferdige resultatet, forteller Antonsen.

– Har lagt lista høyt

På spørsmål om det blir flere bursdagsvideoer etter hvert, svarer han:

– Vi får se. Søstera mi fyller 30 om tre år. Siden vi har lagt lista såpass høyt, må vi kanskje finne på noe til henne også, sier Daniel Andre Antonsen.