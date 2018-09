Nesten for Prestelva barnehage

Sortland

Til topps gikk Norlandia Skistua barnehage i Oslo, heter det i en pressemelding. Vinneren ble hedret på en stor konferanse for barnehageledere i Bodø mandag kveld. Premien består av 25.000 kroner.

Barnehage i Vesterålen kan bli kåret til Norges beste Prestelva barnehage på Sortland er en av fem finalister til Årets barnehage 2018.

Krevende valg

Juryen bet seg særlig merke i et meget imponerende arbeidsmiljø i barnehagen. Styreleder i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og juryformann Eirik Husby er imponert over de fem finalistene og medgir at det var krevende for styret å kåre en vinner blant de fem. I tillegg til Norlandia Skistua og Prestelva, var også Småfolk barnehage, Tronvik gårdsbarnehage og Læringsverkstedet Grandehagen, nominert.

– Når det er sagt er det en meget verdig vinner fra Oslo, sier Husby.

I forbindelse med nominasjonen i vår, understreket styrer ved Prestelva barnehage, Oddrun Kvammen, at de ikke hadde forhåpninger om å vinne og at det var en ære å bli nominert

– Bare det å få være en av fem finalister er en seier i seg selv, sa hun da.

Enormt engasjement

Det er tre tredje gang PBL deler ut prisen Årets barnehage som skal gå til én av de om lag 2000 medlemsbarnehagene i organisasjonen. Totalt kom det inn forslag på 393 forskjellige barnehager fra hele landet, og det har vært et enormt engasjement blant foreldre, besteforeldre og ansatte som i vår foreslo kandidater til prisen. I sommer ble det plukket ut fem finalister som har kjempet om å bli Årets barnehage 2018.

Hyllest til hele sektoren

I tillegg til premien på 25.000 kroner, får barnehagen et diplom og et utendørsskilt som synlig bevis på at de er Årets barnehage 2018.

– Prisen er først og fremst en hyllest til hele sektoren for den utrolige gode jobben som gjøres i barnehager over hele landet, hver eneste dag. For det er ikke uten grunn at barnehagene scorer svært høyt på tilfredshet blant foreldrene. Hvert år utmerker barnehager – og private barnehager spesielt – seg i store nasjonale undersøkelser om kundetilfredshet, sier styreleder i PBL og juryformann Eirik Husby i pressemeldingen.

Tidligere vinnere av prisen Årets barnehage:

2017 – Trondalen barnehage, Fredrikstad

2016 – Langøy friluftsbarnehage, Fjell