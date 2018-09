– Jeg var først oppe

Sortland

Det var elevene fra 5A ved Sortland Barneskole som fikk æren av å offisielt åpne klatretårnet. De telte ivrig ned fra 10, og når de ropte null ble snoren klippet opp i mange biter. I hvert fall av de som hadde en saks som fungerte ordentlig.

– Jeg fikk ikke klippet fordi at saksen fungerte ikke, sa Ulrikke Nalin Engen Kanserud (10) til VOL etter snorklippingen.

Hun og de andre tiåringene i 5A tror de vil bruke parken mer etter at tårnet er kommet opp.

– Det er veldig fint at tårnet er kommet opp, konstaterer Ulrikke.

Hun og hennes klassekamerater mener klatretårnet er bra høyt.

– Noen turte å klatre helt opp. Adrian var først oppe, forteller de.

Har vært ønsket

Kristine Røiri, arkitekt og byplanlegger i Sortland kommune leder prosjektet i parken.

– Vi må nok slipe saksene til neste åpning, slår hun fast mens hun ler.

Hun håper at tårnet vil bidra til at mange vil bruke parken.

– Sortland har ikke hatt en ordentlig park tidligere og det har vært ønsket. Dermed jobber vi med å utvikle dette området slik at flere vil bruke det, sier prosjektlederen.

– Får et eierskap

Ifølge henne er parken tiltenkt ulike brukere.

– Det er jo kommunen som står for dette, men vi har jo engasjert en del andre i arbeidet med parken. Frivillighetssentralen og bondelaget har bidratt mye, samt andre frivillige. Når flere bidrar får de også et eierskap til det de har laget, og jeg håper jo at flere vil bruke parken av den grunn, sier Røiri.

Fikk 500.000 kroner fra fylkeskommunen

Arbeidet med å sette opp klatretårnet startet i juni og det opplyses at det er et kraftig fundament under tårnet.

Det er Sortland kommune som har kjøpt inn tårnet og som har hatt ansvaret for å sette det opp.

Røiri forteller at Sortland Kommune har bidratt med 250.000 kroner, i tillegg til kjøpet av tårnet.

– Vi fikk også tildelt 500.000 kroner til prosjektet i parken fra Nordland Fylkeskommune.

Apparater for folk i alle aldre

I tillegg til de lekeapparatene som til nå er satt opp, vil det etter hvert komme flere apparater. Disse er tiltenkt folk i alle aldre.

– Det skal bli satt opp en gapahuk i den øverste delen av parken, samt at det skal komme en botsjabane. Vi vil også sette opp noen apparater som eldre kan bruke for å for eksempel trene, opplyser hun, og peker mot et område på oversiden av Parken omsorgsboliger og bofellesskap.

Hun håper også at de skal få laget noe som ungdommene kan bruke.

Parsellhage klar neste år

I år ble det laget en parsellhage som skal være klar til bruk neste år.

– Der vil det bli plantet diverse av bondelaget. Etter hvert vil vi også få brukere som kan betjene denne hagen, forteller Raina Kristensen i Sortland kommune.