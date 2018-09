Jazzfestivalen avslutter i Nyksund

Sortland jazzfestival slår til for 30.gang, og i år legger vi en av konsertene til vakre Nyksund. Søndag 23 september kommer prosjektet «Speilets tale» til Nyksund bedehus kapell for å gjøre sin andre konsert under festivalen. Den første konserten går på Sortland.