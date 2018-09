På søndag kan du legge ut på skattejakt

Sortland

Hvis du har tenkt å legg ut på søndagstur denne uken kan du bli den heldige som går hjem med et helt nytt telt Fjällräven.

Søndag settes det ut et telt på ti ulike steder i Norge. Et av teltene settes ut i Sortlands-området.

- Denne søndagen inviterer vi til god, gammeldags skattejakt, så her er det bare å pakke sekken og komme seg ut på tur, sier kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv, Linn Elise Jakhelln i en pressemelding.

Slipper hint på Facebook

Bak Teltjakten står paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, i samarbeid med Fjällräven og Real Turmat. Det er Vesterålen Turlag som står for gjennomføringen av arrangementet i Sortlandsområdet.

På Facebook-eventet «Teltjakten 2018», slippes det hint gjennom hele uken til hvor de ti teltene settes opp. Følger man med på alle hintene, skal man kunne gjette seg frem til hvor teltet blir satt opp søndag.

Når man har funnet ut hvor teltene befinner seg, kan man dra med seg familie og venner på jakt.

-Teltjakten ble arrangert første gang under Friluftslivets år i 2015, og var så populært at det har blitt en fast måte å markere avslutningen på Friluftslivets uke. Grunnen til at Teltjakten er så populært, er nok at det er minst like spennende for voksne, som barn, sier Jakhelln.

Skal være lett å finne

Teltet vil stå oppe fra kl. 10 til 14 på søndag. Alle som finner teltet er med i trekningen om å vinne det, så det er altså ikke nødvendig å være førstemann til mølla.

En heldig vinner vil også stikke av andrepremien, boka «Norges beste hytte til hytte-turer» av Marius Nergård Pettersen. Alle som deler et fint eller morsomt bilde med emneknagg #teltjakten er også med i trekningen om å vinne et ekstra Fjällräven-telt.

- Teltet kommer til å bli plassert på et sted det er lett å finne frem til for de som har fulgt med på hintene som er sluppet på Facebook-eventet. Vi legger også opp til at familier med små barn også skal kunne ta turen, sier Jakhelln.