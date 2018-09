Street art-artist spritet opp kirkevegg

Sortland

– Jeg er godt fornøyd med resultatet. Siden jeg er grafiker, er jeg veldig glad i typografi og bokstaver, og da jeg fikk denne muligheten, var det midt i blinken, forteller Bratland.

Bratland er født og oppvokst i Harstad. Han er utdannet elektriker, men valgte å la strøm og ledninger slynge sin egen vei etter syv år i yrket. Etter endt utdanning som grafisk designer, startet han opp bedriften Rampestrek i mai i år, sammen med Kongsberg-mannen Torgeir Vidvei Riise. Nå livnærer han seg som street-art kunstner på heltid, og har oppdrag i store deler av landsdelen.

Ble overrasket

Bratland har hytte i Godfjorden og har vært mye i Sigerfjord og omegn. Han ønsket å utøve sin grafiske kunst på en eller annen vegg i bygda. Han fikk etter hvert veggtilgang. At det var en kirkevegg, hadde han derimot ikke regnet med.

– Jeg trodde det skulle være en låve, men ikke en kirke. Det var uansett veldig positivt at jeg fikk slippe til, humrer han.

Da Bratland var ferdig med det vesle kunstprosjektet, hadde han skrevet Dette er for alltid, over hele veggen, med røde bokstaver.

– Vi lever i en tid der vi bruker store ord, som for eksempel i form av Twitter, men som forsvinner fort. Jeg ønsker å lage noe evigvarende, som er for alltid, som evigheten i religionen. Jeg har brukt lekne bokstaver og klassisk graffiti. Det er folkelig og lett leselig. Jeg håper at folk får glede av det, sier Bratland.

Nasjonalromantisk bilde

Som nevnt ovenfor har Sigerfjord har vært et yndet og kjært sted for Bratland opp igjennom årene, noe det fortsatt er.

– For meg har Sigerfjord vært en eventyrfjord opp igjennom, på vei til familiehytta i Godfjorden. Jeg tenkte at det måtte være et perfekt sted å lage et slags nasjonalromantisk bilde, sier han.

– Sigerfjord er også en liten del av et større prosjekt jeg sysler med, og som stiller spørsmål ved verdiene i samfunnet og hvor sterkt de står sammenlignet med tidligere. Derfor er målet å skrive, som jeg har gjort på Metodistkirka, litt her og litt der, legger han til.

Selve hjertet i bygda

Det var for øvrig via Caroline Meier at Bratland fikk tilgang til Metodistkirkeveggen, etter at hun hadde videreformidlet harstadværingens grafiske lokaliseringsbehov.

Jeg går litt amok i hodet, for jeg skjønner at The Time is Now. Jeg poster på oppslagstavla, og i det Rampestrek lander i Sigerfjord, har Glen og Vanja sagt ja til å donere stasveggen på den gamle metodistkirka. Selve hjertet i bygda. Der søndagskole, konserter og mange følelser har stått i kø i mange år. Men nå et avkristnet vakkert rom for bygdefolket, skriver Meier på sin Facebook-side.

Klar for flere Vesteråls-oppdrag

Street art-artisten er svært åpen for å gjøre flere og lignende visuelle stunt, i både Sigerfjord og andre steder i Vesterålen, om anledningen byr seg.

– Skulle det dukke opp et gammelt fjøs elller et hus, eller noe lignende som handler om å ta vare på fellesskapet og verdier i samfunnet, så er jeg interessert, slår Peter Bratland fast.