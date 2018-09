Ønsker å styrke Sigerfjord

Sortland

En attraktiv småbåthavn, en badestrand, godt klima, skole, barnehage og beliggenhet ved noen av de fineste turområdene sørger for at Sigerfjord er svært attraktiv å flytte til.

I tillegg er Sigerfjord ei levende bygd med mange lag og foreninger som sørger for en palett av tiltak.

Det er ikke så mange bygder av denne kaliberen igjen. Nå inviterer Sigerfjord Vel til møte for å stake kursen videre for bygda.

– Er en brytningstid

– Det er ei brytningstid for Sigerfjord. Fra å føle oss litt oversett, har vi heller innsett at vi kan få til det meste bare vi jobber sammen, sier Ronny Myhre fra Sigerfjord Vel.

Han viser til 17.mai i år som et godt eksempel der hele bygda sto på hodet i to uker for å redde festdagen. Vel-et opplever også at flere og flere ønsker å bidra med de er interessert i, enten det er idrett, hageliv, bygdeavis, kultur, båtliv eller bygdeavis.

En del av tilbakemeldingene til Sigerfjord Vel er at det er vanskelig å holde oversikt over alt som skjer.

– Det får vi ta som et luksusproblem som vi kan løse ved samarbeid og felles kommunikasjon. Vi har tillegg mange ressurssterke personer i Sigerfjord ønsker å bidra, og kanskje en felles plattform vil gjøre det enklere å både bidra, rekruttere frivillige og bygge omdømme til bygda, sier Myhre.

Å bygge ei sterk bygd

Myhre mener også at det er viktig å bygge sterke bygder med et godt samhold og varierte tilbud.

Han viser til Dverberg og Træna som gode eksempler. Alt som skjer via det frivillige inviteres derfor til møtet.

– Det er fullt mulig å få til masse i Sigerfjord. Vi må rett og slett finne hva vi har lyst til å få til, om det er praktisk mulig, lage et årshjul, se på finansieringskilder, og finne ut hvordan vi skal spre historiene om verdens beste bygd, sier Myhre.

Ønsker å sitte igjen med en plan

Målet med møtet, som er et ledd i flere denne høsten, er å sitte igjen med en plan som kan presenteres til både Sortland kommune og Nordland Fylkeskommune.

– Vi ønsker at de skal se verdien i å styrke Sigerfjord som bygd. Vi kan faktisk være med å gi Sortland kommune bedre omdømme nasjonalt og internasjonalt om vi får lov å dyrke vårt særpreg og gjøre det enda mer attraktivt å flytte hit, sier Myhre.

Møtet avholdes på Troneshaugen 9. september 2018 kl 18, og absolutt alle som elsker Sigerfjord er invitert til å komme innom.