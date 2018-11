Alsvåg-klasse med to priser på Laterna Magica

Sortland

I alt var det kommet inn 25 filmer til årets konkurranse, melder Vesterålen regionråd.

Juryen har bestått av Torfinn Iversen, juryleder; Fredrik Mortensen, jurymedlem og Julia Andersen, jurymedlem.

Prisene ble delt ut under Filmfesten mandag kveld. Alle vinnerfilmene ble vist i sin helhet.

Vant i to klasser

Sjuendeklasse ved Alsvåg skole vant i to klasser. Filmen «Bestas ville drømmer» var laget av elevene Adele Ramona-Jensine Sørmo, Alice Haughom, Hannah Grøteide, Linn Kathrin Gjertsen-Mathiasen, Lucy Lotta Jürgensen, John Håvard Knudsen-Larsen og Marcus Johann Ekornåsvåg Øfeldt.

De vant i kategorien 10-13 år. Dette var juryens begrunnelse:

«En leken og flott film om et interessant tema som alle kan kjenne seg igjen i. Imponerende kostymer og koreografi, bra skuespill og stilige visuelle effekter. Filmen underholdt juryen fra begynnelse til slutt.» I denne kategorien konkurrerte de mot «Slangeangrep» (laget av Johan Selnes Rønningen og Mikkel Selnes Rønningen fra Bø) og «Demented Waters» (laget av Erik Olsen, Anna Dishington, Madeleine Viola Budde fra Sortland).

Som om ikke det var nok, vant Alsvåg-gjengen også temaprisen. Temaet for årets konkurranse var «Film i hundre».

«Vinneren representerer utvilsomt årets tema, Film i hundre. Filmen har en tydelig hovedkarakter som lever seg inn i ulike epoker og historier, nettopp slik man kan gjøre i filmens verden. En film som tar oss med på en nostalgisk reise gjennom filmhistorien, med gjennomførte kostymer, interessante stilvalg og ett poeng til ettertanke,» skriver juryen.

Spesialpris til to sortlendinger

Også Herman Henriksen, medieelev ved Hadsel videregående skole og etterhvert en erfaren medieprodusent, vant to priser.

Han vant i kategorien 17-20 år med filmen «Daghavende». Den andre nominerte filmen i kategorien var «Angst», laget av Johannes Vang og Adam Enochsson fra Hadsel. Om Henriksens film sier juryen:

«Prisen går til en film med høy produksjonsverdi, filmet på en spennende location. Filmen har en gjennomført stil der man ved bruk av en effektiv klipperytme, drivende musikk og gode bildevalg opplever en spennende historie med en humoristisk vri. Det er lagt ned et stort arbeid i denne filmen, og juryen gleder seg til å se mer i fremtiden fra filmskaperen.»

Henriksen vant også spesialprisen under årets konkurranse med filmen «Stille», sammen med Jonatan Ottesen. Juryen skriver følgende om dem:

«Filmskaperne som mottar årets jurypris gjør seg fortjent til dette med flotte kameraføringer og bildekomposisjoner i et vakkert landskap, men ikke minst en sterk fortelling. Som periodefilm tar filmskaperne i bruk tydelige fortellergrep, og lar publikum få oppleve en dramatisk og provoserende hendelse som fikk fatale konsekvenser for dem det angikk. Juryen er imponert over arbeidet som er lagt ned i denne produksjonen.»

Hadselværinger vant

I kategorien 14-16 år var det to filmer fra Hadsel som var nominert. En av dem, «Utførr», vant. Den er laget av Martine Johansen, Andrine Bergli Pettersen, Andrea Larsen Aasvik, Emmi Pauline Jensen, Thea Natalie Strand, Esther Stella Pratt fra Hadsel. Juryen begrunner avgjørelsen slik:

«Filmen har et viktig budskap og tar opp aktuelle tema som mange ungdommer kan kjenne seg igjen i, fortalt med et ungdommelig og personlig perspektiv. Med en tydelig og realistisk stil kommer vi tett innpå karakterene og deres tanker, uten at alt nødvendigvis må blir sagt med ord. Det er helt klart at filmskaperne har noe på hjertet med denne ærlige filmen.»

De øvrige nominerte var «Tanker på Busstoppet» (laget av Andrea Larssen Aasvik og Marte Elise Johnsen fra Hadsel) og «Ahh så det e sånn det fungere», laget av elever ved 10. klasse på Bø ungdomsskole; Ingeborg Fæster Klaussen, Sivert Vetleseter Strangstad, Yorsalem Mulele Nagasi, Mari Bashar Bashour og Kaja Eilertsen.