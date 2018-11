Fiskeridirektoratet anbefaler å innvilge Holand-søknad

Sortland

Fiskeridirektoratet kom med sin anbefaling i saken om Eidsfjord sjøfarms omsøkte lokalitet på Holand utafor Sortland tidligere i november. De anbefaler at søknaden innvilges slik den forligger.

«Det er ikke fiskerikartlegginger som kommer i konflikt med lokaliteten, og både det lokale fiskarlaget og Nordland fylkes fiskarlag har ikke motforestillinger til at lokaliteten etableres,» skriver direktoratet i sin anbefaling.

Videre skriver de at strøm- og miljøundersøkelser tyder på at området er godt egnet for produksjon av matfisk.

Til slutt i sin anbefaling skriver de at de forventer at gjeldende krav (via akvakulturforskriften) og miljøovervåkningsregler blir fulgt, ettersom nytt anlegg vil føre til mer organisk avfall på sjøbunnen.