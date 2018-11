– Stokmarknes er et av de mest eksotiske stedene i Norge

Sortland

Burøe har reist land og strand rundt som komiker i 20 år. Når han ankommer Stokmarknes med forestillingen Fordommer, kan publikum vente seg en variert forestilling. Fordommer har foreløpig blitt sett av mer enn 30.000 personer.

– Forestillingen handler blant annet om at vi mennesker har mange fordommer i dagliglivet, og at vi også er fordomsfulle mot ting vi ikke er klar over selv, sier Burøe til VOL.

Bryter stand up-regler

Mens mange stand up-komikere foretrekker å sparke både oppover og nedover, understreker Burøe at han foretrekker å prate, og ikke minst sparke mest mot seg selv, både på godt og vondt. Han understreker at Fordommer ikke er en reinspikket stand up-forestilling, men et show som inneholder mange forskjellige elementer.

– Jeg har brutt en del av de faste stand up-reglene, blant annet fordi jeg ikke vil sette meg selv i bås, sier komikeren, og legger til at han har for vane å kommunisere med folk i salen.

– En sal lever, og derfor snakker jeg med publikum. På den måten vet jeg ikke hva jeg får, noe som skaper en nerve og gjør at jeg må være fullt skjerpet, sier 44-åringen.

Ingen kulturelle skott

Burøe har ikke hatt show på Stokmarknes tidligere, men har vært mye rundt i Nord-Norge og begynner å kjenne det nordnorske humorlynne forholdsvis godt. På spørsmål om det er vesentlige forskjeller mellom publikum nordpå og sørpå, svarer han:

– Når du kommer til Nord-Norge finnes det ikke kulturelle skott som det gjør sørpå. I salen sitter det tre generasjoner, og gjerne barn, foreldre og besteforeldre som primært kommer for å se humor og kose seg. I Oslo er det en helt annen greie, der man ofte går på stand up for å spise, sier han.

Leser lokalaviser

Mange komikere liker å prate om lokale forhold når de kommer til et nytt sted. Burøe er intet unntak og har for vane å pløye gjennom lokalaviser i forkant av en opptreden. Hva har han så snappet opp av lokale nyheter fra Hadsel den siste tiden? Ligger det an til morsomheter rundt tilblivelsen av vernebygget og det nye hurtigrutemuseet? Blir det verbale herjinger i forbindelse med sagaen om Hadsel sykehjem på Ekren?

Eller kanskje blir det ellevill harselas med Storheia Arena og neste års Arctic Race? Da intervjuet fant sted hadde Burøe fortsatt ikke fått den fullstendige nyhetsoversikten, men opplyser at han jobbet intenst med saken.

– Det blir fantastisk å komme til Stokmarknes og jeg gleder meg veldig. Stokmarknes er et av de mest eksotiske stedene i Norge, slår Ørjan Burøe fast.