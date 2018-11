Geir Lundlis utrolige spekkhogger-video i fokus på «Ut i naturen» på NRK tirsdag kveld

Sortland

Tirsdag 20. november sender NRK 1 «Ut i Naturen». Programmet er denne gangen viet nærkontakt med dyrene til havs og følger mannskapet på Sortlandsbåten «Olagutt» som fisker sild på Kvænangsfjorden. Mannskapet på «Olagutt» er her utleid til båten «Nygård Senior» fra Sigerfjord og opptakene er gjort for det meste på denne båten.

Kokte av spekkhoggere og kval rundt båtene Geir Lundli og kollegene om bord på «Nygård senior» er ikke de eneste som er vill etter sild.

Geir Lundli som er kokk og fisker ombord har gjort noen spektakulære opptak over og under vann av spekkhuggere som jakter høylydt på sild og oppholder seg veldig nært båten under innpumping av fangsten. I programmet får vi får høre og føle litt på fiskernes opplevelser og den nære kontakten med fugler og dyr som man får under fiskeriet.

Programmet sendes på NRK1 tirsdag 20. november.

Sendte opp team

Geir Lundli selv sendte den spektakulære videoen av spekkhuggerne til VOL i januar i år. Han sendte den også til NRK.

– De reagerte ved å sende et helt team med programleder Kari Toft fra ut i Naturen opp hit for å være med oss på sildefiske, sier Lundli til VOL.

– Det var spesielt å være med på. Når vi er midt i fisket, så er det jo litt utfordrende å ha et helt kamerateam på slep. Det var viktig å sørge for at de holdt seg unna vei slik at vi fikk gjort jobben vår, sier Lundli.

Han forteller at fisket foregår stort sett i mørke, og at det derfor var utfordrende for produksjonen.

– Men jeg forsto det slik at de var fornøyde og at de fikk en fin reportasje, sier han.

Erfaren

– Hvordan blir det å se seg selv på TV?

– Det er jo ikke første gang jeg er på TV, så jeg tror det kommer til å gå greit, sier Lundli.

Og mer TV kan det bli. For også National Geographic har vist sin interesse. Vi lurer da på om Lundli ser for seg å bli den neste Sig Hansen på Deadliest Catch.

– Nei, så langt tror jeg det ikke kommer til å gå, sier han og ler.

Programmet blir vist på NRK 1 tirsdag kveld.