Feirer det nye året med store stemmer

Sortland

Ifølge en pressemelding fra Kulturfabrikken, er operagallaen en tradisjon mange setter pris på.

– Nå kan orkesteret avsløre at vi får høre sopran Mari Eriksmoen, mezzosopran Ingeborg Gillebo og den amerikanske tenoren Eric Fennel sammen med Arktisk Filharmoni i Operagalla 2019.

Norsk sopran og mezzosopran

Sopranen Mari Eiksmoen er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, Conservatoire national supérieur de musique et de danse i Paris og Operaakademiet i København.

– Hun debuterte i 2006 og har hatt engasjement i både Norden og på de store scenene i Europa, med opptredener både i radio og fjernsyn. I 2005 vant hun kammermusikkprisen i International Lied Competition for Youth i Tyskland og i 2009 mottok hun De unges Lindemannpris, skrives det i pressemeldingen.

Mezzosopranen Ingeborg Gillebo har studert ved Norges Musikkhøgskole og ved Operaakademiet i København, og gjorde sin debut på Det Kongelige Teater i København i 2010 som Margret in Wozzeck.

– Kort tid etter gjorde hun sin debut på Den Norske Opera som Cherubino i Figaros bryllup og har siden opptrådt ved en rekke ledende operahus og festivaler, som Metropolitan Opera i New York, Oper Zürich, Theater an der Wien, Theater Kiel, Festival d’Aix en Provence, Flanders Festival Antwerp og Drottningholms-festivalen i Stockholm, skriver Kulturfabrikken.

Fra Broadway til Sortland

Eric Fennell, den amerikanske tenoren, er en svært ettertraktet sanger verden over.

– Han debuterte da han steppet inn som Rodolfo i Puccinis La Bohéme under Glimmerglass Opera Festival. Denne muligheten førte ham til The New York City Opera, hvor han sang i seks sesonger og gjorde 13 roller. Senere har han gjort roller på Broadway, Deutsche Oper i Berlin, San Francisco Opera, Boston Lyric Opera, Seattle Opera, Washington Concert Opera, Deutsches National Theater Weimar og på mange andre scener verden over, skrives det i pressemeldingen.

Under operagallaen er det Eivind Gullberg Jensen som skal være dirigent. Han er en av få norske dirigenter som har en internasjonal karriere.