Politiaksjon på Sortland

Sortland

Hva som er årsaken til aksjonen, har ikke VOL fått opplysninger om.

VOL prøvde i flere timer å få informasjon fra operasjonssentralen og andre kilder i politet, uten hell.

Operasjonssentralen ga VOL litt informasjon i saken rundt klokken 21:00. De kunne fortelle at det har pågått en politiaksjon i et boligfelt på Sortland, men at de ikke vil ut med hva som har vært formålet med aksjonen.

De opplyser videre at det vil komme mer informasjon fra politiet i form av en pressemelding. Den kan komme allerede i kveld.