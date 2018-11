Trenger lag til fotballturnering i førjulsstria

Sortland

Turneringen har eksistert siden 2011 og er et tilbud for fotballspillere over 15 år.

– Spillerne kan enten være aktive eller ha vært det tidligere. De eldste er rundt 50 og stiller selvsagt i Oldboysklassen. Nettopp oldboysene bruker å være en publikumsfavoritt. Turneringen er for alle som liker å spille fotball. Og så har det blitt en sosial greie som veldig mange ser fram til, sier Marius Jørgensen, som har hovedansvar for arrangementet.

Ifølge Jørgensen er reglene de samme som i futsal, men noe slakkere og ikke så strenge. Kampene varer i kun 12 minutter, noe som gjør utfallet uforutsigbart.

– Det gjør at de fleste lagene har muligheter til å vinne kamper, så lenge de tetter igjen bak, sier han.

Foreløpig er det påmeldt seks lag i herreklassen og fire lag i dameklassen, men det er ønskelig med flere.

– Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg på og stille lag. Vi har satt påmeldingsfristen til 15. desember, men oppfordrer de som vil være med om å melde seg på raskest mulig, understreker Jørgensen.

Fjorårets vinnere i DNB Eiendom cup var for øvrig Avdanka og Nihau, i henholdsvis herre og kvinneklassen.