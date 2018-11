Vil ikke øke kostnadene på SFO

Sortland

– Rødt er en del av fellesforslagene fra AP, SP, SV når det gjelder økte tiltak i forhold til rådmannens forslag FORUTEN gratis halleie i Blåbyhallen til og med 16 år. Rødt har en del andre forslag til økninger. Rødt støtter også fellesforslagets inntektsforslag. I tillegg foreslår Rødt å øke fondsbruken med til sammen ca 7 millioner kroner de neste 4 årene, skriver partiet i ei pressemelding.

Rødt prioriterer å redusere konsekvensene på kjerneområdene for kommunens drift. Det innebære at Rødt i tillegg til fellesforslagene minus gratis halleie, går inn for:

ingen økning av foreldrebetalinga i SFO, ingen reduksjon av vikarbudsjettet i omsorg, øker budsjettet til voksenbemanning i skolen for 2019/2020 (vurdere å videreføre dette på et seinere tidspunkt) Opprettholder stillingen i rusomsorgen Stimulering til aktivitet i innbyggerforeninger m.m.

Rødts forslag Økte tjenestenivå i forhold til rådmannens forslag:

2019 2020 2021 2022 +Årsverk psykiatri 700 700 700 700 Rødt: Vikarbudsjett Helse og Omsorg 1 200 1 200 1 200 1.200 +Dagtilbud demens 120 120 120 120 +Bemanning SFO 940 2.250 2.250 2.250 Rødt: Foreldrebetaling SFO 1 150 2 250 2 250 2 250 Rødt: Årsverk rus 600 600 600 600 Rødt: Voksentetthet skole 1 100 1 500 0 0 Rødt: Stimulering til innbyggerengasjement 60 60 60 60 Rødt: Sum økte utgifter i forh til rådmann 5 870 8 680 7 180 7 180



Inndekning av økte tjenestenivå i forhold til rådmannens forslag: 2019 2020 2021 2022 +Økt aksjeutbytte 1 500 1 500 1 500 1 500 +Økt tilskudd ressurskrevende brukere 1 000 1 000 1 000 1 000 +Økte skatteinntekter 1 360 1 500 1 500 1 500 +Utgifter til lånerenter 250 +Innsparing plan og utvikling (teknisk) gjennom ny organisasjonsmodell 400 400 400 +Reduksjon avdrag lån 500 500 500 +Økt bruk av avsetninger 1 070 1 070 1 070 +SUM økte utgifter i forh til rådmann 4 110 5 970 5 970 5 970 Rødt: Økt bruk av avsetninger fond 1 760 2 710 1 210 1 210 Rødt: Sum 5 870 8 680 7 180 7 180

Innbyggerorganisering

Partiet kommer også med et grasrot-forslag:

– Sortland kommune ønsker å bidra til stimulering til større engasjement blant innbyggerne i kommunen knyttet til utvikling av nærmiljø. En form for innbyggerorganisering kan også bidra til bedre kommunikasjon begge veier mellom kommunen og innbyggerne. Gjennom det kan demokratiske prosesser styrkes.

For å imøtekomme dette, foreslår Rødt Sortland å sette av kroner 60.000 til tiltak som kan stimulere til innbyggerorganisering i Sortland kommune. I dette ligger at det kan søkes om tilskudd i hver skolekrets for å legge til rette for allment organiserte tiltak som kan bidra til større engasjement for utvikling av lokal/bygdesamfunnet i regi av innbyggerforeninger, vel-foreninger, bygdelag.