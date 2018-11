Har behov for 60 mål med industriareal for å vokse videre

Sortland

Entreprenøren, som har hovedkontor på Sortland, og avdelingskontor i Kvæfjord, Hadsel og Kvæfjord, er regionens største totalleverandør av byggevarer og entreprenørtjenester for bygg- og anlegg. I tillegg er selskapet engasjert i eiendoms- utvikling og forvaltning. Konsernet har stadig fått nye byggeprosjekter som har ført til større inntekter og enda bedre omdømme.

Løfter store prosjekter

Noen av prosjektene de har jobbet med de siste årene er blant annet Ånstablåheia vindmøllepark og Risøyhamn skole. Det siste store prosjektet er den nye skolen på Stokmarknes, med et kontraktvilkår på 140 millioner kroner, som etter Kulturfabrikken, er selskapets største prosjekt til nå.

– Vi er i stand til å løfte store prosjekter og kan også løfte riksentreprenører, sa administrerende direktør i SE Gruppen AS, Torgeir Arntsen, som orienterte torsdagens formannskap om status for bedriften.

Utvider industriområde

Han fortalte at bedriftens fremste mål i årene som kommer, er å styrke posisjonen sin innen byggevarehandel i Hålogaland. For å gjøre det, må visse forutsetninger ligge til grunn. Nå ønsker bedriften å utvide industriområdet der de holder til i Markveien på Sortland, med 60 mål.

– Vi trenger mer industriareal enn vi har, for å utvikle oss og for å jobbe ut fra de synergiene vi har, og vi ønsker å utvide på Sortland. Dagens areal er utnyttet maksimalt og nå trenger vi mer. Vi tror at mer industriareal er en suksessfaktor for å lykkes, og skal man utvikle seg og gjøre noe nytt, er det viktig å ha nær dialog til beslutningstakerne, sa han.

I den forbindelse er planen å starte produksjon av såkalte ferdigelementer. Målet er å starte med industriell produksjon, der en del av byggevirksomheten finner sted innendørs.

30 nye arbeidsplasser

Ifølge Arntsen er håpet at ekspanderingen også vil bidra til et titalls nye arbeidsplasser.

– Kanskje et sted mellom 20 og 30. Målet vårt er å begynne å bygge så raskt som mulig. For skal vi være med å konkurrere fremover, er det ikke et spørsmål om når det blir, men om hvor raskt det blir, sa den administrerende direktøren.

En av utfordringene til SE Gruppen, ifølge Arntsen, er at de møter hard konkurranse fra riksentreprenører.

– Vi er en del billigere enn mange av de store entreprenørene, men fordi de har større cv enn oss, blir de likevel ratet foran oss. Vi må derfor hente pengene for å konkurrere, selv om vi er bedre enn mange riksentreprenører. Vi føler at det blir en flaskehals og at det er fryktelig prisdrivende, sier han.

Satser på rektruttering

Se Gruppen har i dag 190 ansatte, men nærmer seg 200. I høst har de ansatt 15 nye personer. Arntsen understreker at rekruttering er et vesentlig satsingsområde for bedriften.

– Vi vil ha inn ny kompetanse i form av unge, flinke talenter. Rekruttering er noe vi jobber mye med, men også med folk på alle nivå. Den samlede omsetningen vår er på en halv milliard kroner og representerer bra verdiskapning. For oss er det også viktig å være med å bygge samfunnet, slår Torgeir Arntzen fast.

SE-gruppen AS er morselskapet i konsernet SE-gruppen. Konsernet SE-gruppen består foruten morselskapet av flere datterselskaper fordelt på hovedsakelig tre forretningsområder. Virksomheten har sitt hovedkontor i Vestmarka på Sortland, med datterselskaper/avdelinger på i Harstad, Hadsel og Kvæfjord.