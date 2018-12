– Engelskmenn er mer kontaktsøkende og inkluderende enn vi er vant til i Norge

Sortland

– Jeg var redd det kom til å bli kjedelig og ensformig, men det ble det absolutt ikke, sier Ellingsen.

Han er til vanlig elev ved IKT-servicefag VG2 og gjennomførte sin arbeidspraksis hos bedriften Camara Educcation i sør London, som reparerer utrangerte og ødelagte pcer, før de blir sendt til Afrika.

Medelev Jostein Hansen, som går på Salg og Service, syslet med litt andre typer oppgaver mens han var i London. Han arbeidet nemlig ved regnskapsbyrået JP Accountance i Harrow, nord i London. Arbeidspraksisen var del av et samarbeid som Sortland vgs har med Erasmus+, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Mye erfaring fra før

Ellingsen hadde god peiling på data før praksisen, og var derfor godt forberedt på det som kom. Han arbeidet primært med å fikse pcer, enn oppgave som krever teknisk innsikt.

– Jeg skulle sørge for at maskinene ble fikset og at de fungerte igjen. I tillegg hadde også ansvaret for en gruppe italienske studenter. Hadde jeg ikke hatt erfaring og vært svært interessert i datamaskiner, ville jeg neppe fikset jobben. Jeg tror også det er årsaken til at det gikk så pass bra, sier han.

Ette at pcene var fikset, ble det sendt til Afrika, som del av et frivillig prosjekt, der de blant annet blir brukt i skole og undervisningssammenheng.

Jostein Hansen er også fornøyd med måten oppholdet utartet seg på det faglige plan.

– Jeg visste egentlig ikke så mye om hva jeg skulle gjøre før jeg kom dit, bortsett fra at jeg skulle arbeide med regnskap. Jeg hadde litt økonomisk utdanning fra før. Arbeidsoppgavene gikk for det meste ut på å bokføre regninger, noe jeg gjorde i et eget program, sier han.

Ble tatt godt imot

På spørsmål om han syntes at arbeidsoppgavene han ble satt til å gjøre var overkommelige, er svaret at han ikke hadde nevneverdige utfordringer på det planet. Samtidig understreker unggutten at kunne være litt ensformig å sitte ved kontorpulten en hel dag, og der han stort sett gjorde det samme. De andre ansatte i firmaet tok ham godt imot og viste omsorg på typisk engelsk vis.

– De tok meg veldig godt imot. Arbeidsmiljøet var veldig bra og flere av de ansatte tilbød meg stadig kjeks og te. Det satte jeg stor pris på, smiler han.

Begge to fikk også svært gode skussmål for sin innsats de to ukene de var i sving. Ellingsen fikk toppkarakterer og mye skryt for arbeidet han la ned i forbindelse med pcene. Hansen fikk også solid respons og fikk blant annet tilbakemelding på at regnskapsarbeidet han gjorde var både presist og nøyaktig. I tillegg ble han berømmet for god bekledning.

– Veldig høflige

De to videregående, som begge bodde hos samme vertsfamilie under oppholdet, merket seg at engelskmennene lever i en litt annen kultur enn nordmenn, særlig når det gjelder å forholde seg til andre mennesker.

– Jeg observerte at de er veldig høflige og hele tiden spør om hvordan det går. Slikt gjør man ikke i Norge. Jeg har hatt noen jobber, men aldri opplevd akkurat det, sier Ellingsen.

Hansen opplevde også kulturforskjellen i det offentlige rom.

– Da jeg tok buss, så jeg at folk satte seg ned ved siden av andre, selv om det var mange ledige seter. I Norge setter man seg helst på et sete for seg selv. Engelskmenn er nok mer kontaktsøkende. Generelt vil jeg si at engelskmenn viser stor omsorg og er veldig inkluderende, sier han.

Ble ikke bedre i engelsk

Hva sitter de så igjen med etter to uker ute i det engelske arbeidslivet? Ble det bedre i engelsk? Frister det å studere i utlandet ved en senere anledning?

– Jeg ble ikke bedre i engelsk, siden jeg kunne det veldig godt fra før, sier Ellingsen.

– At jeg ble litt bedre tror jeg nok, blant annet ved at vokabularet ble større. Men det er jo begrenset hvor mye du kan lære i løpet av bare to uker, understreker Hansen.

Ingen av de to arbeidspraktikantene utelukker at de kommer til å studere i utlandet etter videregående, men tviler på at de returnerer til London i den forbindelse.

– Det er en spennende by, men det blir for mye stress og for mye folk. Jeg foretrekker et litt mindre sted, sier Jostein Hansen.

– Da foretrekker jeg nok å studere i et annet land, slår Mathias Ellingsen fast.