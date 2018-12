Lurer på hvorfor sjøfarm-prosjekt ikke er innovativ nok

Sortland

I et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren, lurer Arbeiderparti-politikeren på følgende:

Hva legger statsrsåden i kriteriet seg fra "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett, og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Eidsfjord sjøfarm fikk avslag på 17 utviklingstillatelser i forbindelse med prosjektet Eidsfjord Giant. I avslaget fra direktoratet, sto det blant annet å lese at søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm ikke var innovativ nok.

– Vi mener dette er et prosjekt med stor innovasjonskraft i seg og som kan være med å ta havbruksnæringen videre mot de vekstmål som regjeringen har sagt at vi skal ha, uttalte daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm AS, Roger Simonsen, til VOL tidligere i høst.