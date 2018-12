Hekla Stålstrenga skapte magi i Sortland kirke

Sortland

De startet først med et vakkert instrumentalnummer, før første sang var «Det er ingenting i verden så stille som sne». Også den var utrolig vakker, og når vokalist Anne Nymo Trulsen fulgte opp med «Nordnorsk julesalme» hadde de frammøtte allerede skjønt at de ville få god valuta for pengene. At sangene stort sett var hentet fra fjorårets juleplate «Velkommen inn» var det ingen som klaget på.

Hekla Stålstrenga er først og fremst drivende dyktige musikanter, og alle musikerne fikk vist fram sine styrker under konserten lørdag. De fylte virkelig kirkerommet, som Trulsen flere ganger skrøt uhemmet av. Bandet hadde en god kontakt med publikum, enten det gjaldt å komme med juleanekdoter fra barndommen (som gitarist Tore Bruvoll) eller å gi et innblikk i planlegginga av julekonserter i et band der alle musikerne har sterke meninger om hva som bør spilles (som Ragnhild Furebotten). Hennes julefavoritt, «Det lyser i stille grender», var en av sangene som ble spilt.

Konserten bød både på reinlender (som Bruvoll til en del latter hevdet er selve essensen i svært mange kjente og kjære julesanger) og melankoli. Under enkelte av numrene spilte Furebotten fele så det nesten var fristende å danse, men det passer seg ikke på kirkekonsert. Da var de melankolske numrene mer i tråd med kirkerommets begrensninger - og muligheter.

Som eksempler kan to låter av Ola Bremnes nevnes: «Har du fyr» - som for mange nå nesten er mer kjent med Stålstrenga enn med Bremnes - leverte og var nok en av sangene mange i publikum hadde håpet å høre. En mer ukjent sang skrevet av ham er «Vinternatt», som Furebotten har laget melodien til. De lagde sangen sammen etter en utfordring fra NRK. Sangen handler om mer enn bare årstida vinter, den handler om vinteren i oss som får fram de blå tonene i sjela. Samtidig minnet sangen også om hvor viktig det er å prøve å skape varme i den mørkeste årstida.

Vokalist Trulsen gikk virkelig inn i dette vintermørket, og snakka om at jula også kan være vond og vanskelig for mange, en tid for sorg. Det ble fulgt opp av Ragnar Olsens «Velkommen inn», en sang som handler om å finne fred etter et liv på flukt eller vonde opplevelser.

De rolige, nedstrippa låtene var de fineste under konserten fredag kveld. Flere er allerede omtalt her, men i tillegg bør deres versjon av «Mitt hjerte alltid vanker» nevnes. Under den var det så stille i kirka at ethvert lite knirk i benkene kunne høres. Og Trulsen sang rett inn i tilhørerne, så vakkert og inderlig at selv en ateist kunne føle noe som nærma seg salighet.

I tillegg til den flotte musikken, bør lysarbeidet trekkes fram. Det er sjelden lyset er en så viktig del av en konsert og et sceneshow. Lystekniker, eventuelt magiker, Torbjørn Sannes lyssatte sangene på en måte som ikke bare virka skreddersydd til musikken, men også passet perfekt i Sortland kirke. Hele kirkerommet ble tatt i bruk, også taket.

Da bandet til slutt takket av, etter å ha blitt klappa tilbake på scenen minst én gang, var det med «Stille natt». Og hvis det fortsatt var noen igjen i kirken som ikke hadde følt julestemninga komme sigende tidligere under konserten, kom den til slutt. Da konserten var over ble Hekla Stålstrenga møtt med stående applaus. Det blir neppe siste gang de gjester Sortland og Vesterålen.