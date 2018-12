Kun flytebrygga på Torghuken stenges

Sortland

Politkerne på Sortland har tirsdag årets siste formannskapsmøte. På planen sto blant annet flere orienteringer, som orientering om stenging av Torghuken.

Enhetsleder Ann-Kristin Vinje beskrev situasjonen for Torghuken slik:

– Du kan se stor generell slitasje. Det er svært høy sannsynlighet for at det har kommet vann inn i flyteelementene. Det er liite hensiktsmessig i å legge ressurser i å utbedre brygga. Anbefalinga er at vi fjerner anlegget, og skifter det ut, sa hun.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo ba om en avklaring rundt hvilken del av Torghuken som nå er stengt av.

– Jeg har lagt merke til at det ligger båter der, blant annet «Sjøblomsten» som har avtale om å ligge der. Men dette gjelder altså bare flytebryggedelen?

– Ja, det er den vi har fått melding om, svarte Vinje.

Formannskapet ble enige om å bestille en sak om ny flytebrygge til kommunestyremøtet i februar, slik at ny flytebrygge kan komme på plass til våren.