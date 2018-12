Nettleien blir billigere i 2019

Sortland

Den ordinære satsen settes ned fra 16,58 øre per kilowattime, som var satsen i 2018, til 15,83 øre per kilowattime i 2019.

– Dette er en reduksjon i forbruksavgiften på 4,5 prosent, opplyser Vesterålskraft Nett i en mail sendt ut til deres kunder.

De opplyser samtidig at Vesterålskraft Nett beholder de samme prisene som de har hatt i 2018. Dette vil ifølge Karen Sofie Nicolaysen, nettansvarlig i Vesterålskraft Nett, ikke si at prisene ikke går ned for Vesterålskraft Nett sine kunder.

– Selv om vi beholder samme prisen som i 2018 i 2019, vil allikevel nettleien gå ned med 0,75 øre per kilowattime for våre kunder fordi at Stortinget setter ned satsen for forbruksavgiften, sier hun til VOL.