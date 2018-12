Vårens program for kulturfabrikken er klart

Sortland

Musikkåret på Kulturfabrikken innledes med brask og bram, først ut er Nyttårsrocken, Sortland rockeklubbs årvisse rusfrie musikkarrangement. Denne kvelden starter også Ungdomsfabrikken opp med sine aktiviteter.

Vårens program byr på både rock, opera, jazz, samisk, klassisk og musikal, ifølge ei pressemelding fra Kulturfabrikken.

Operagalla

Uka etter inviterer Arktisk Filharmoni, tidligere kjent under navnet Nordnorsk opera- og symfoniorkester, til en veritabel festaften med operagallaen «Størst av alt…». Operagallaen har blitt en tradisjon svært mange setter pris på, og stor spenning og mange forventninger knytter det seg også til hvilke solister orkesteret har med seg på turné. Denne gangen får publikum oppleve tre stjernesolister, sopran Mari Eriksmoen, mezzosopran Ingeborg Gillebo og den amerikanske tenoren Eric Fennel.

Alt fra det nære og akustiske til fullt rocketrøkk blir det når Steinar Raknes og Unni Wilhelmsen inntar Blåboksen på Sortland jazz- og viseklubbs første konsert det nye året. Raknes har sluppet sitt tredje Stillhouse-album, og repertoaret blir i hovedsak herfra, men også fengende og særegne cover-versjoner av Bruce Springsteen, Bob Dylan, og Depeche Mode får plass.

Et par uker senere kommer det samiske bandet Ánnásuolo, som har gjort seg bemerket med sine låter som blander jazz og pop med joik og elektronisk musikk. På sitt kritikerroste debutalbum fra 2017 spiller Ánnásuolo musikk til tekster av den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää, mens det er bandleder John-Kåre Hansen som har komponert musikken.

Jazz- og viseklubben gir også publikum muligheten til å høre årets unge jazzmusikere 2018, en ung og energisk trio i fra Trondheim som kaller seg I like to sleep. Med utstrakt improvisasjon, tunge riff, frie og melodiøse partier, uttrykker I like to sleep en ny retning innenfor den moderne jazzen, gjerne referert til som powerjazz.

Alle som er glade i cabaret- og musikalmusikk kan sette av Valentinsdagen. Da inviterer nemlig Norges korforbund og Musikk i Nordland (MiNensemblet) til Club Diva – en heftig cabaretkonsert i Gatsby-stil ledet an av diva England Brooks, og et stort cabaretkor av regionens korsangere. Eminente musikerne sørger for en unik musikalsk setting og dyktige dansere krydrer showet når Kulturfabrikken gjøres om til en klassisk nattklubb. England Brooks har for øvrig besøkt Sortland jazzfestival flere ganger, og har allerede rukket å gjøre inntrykk på vesterålspublikummet.

Kammermusikkserie

Sortland kammermusikkserie samler Sortlands profesjonelle klassiske musikere i en konsertserie med musikk som er fra 0 til 400 år gammel, og der det kan være alt fra 1 til 17 musikere på scenen. Denne gangen starter de året i Sortland kirke med konserten «Salig blanding», og med et program der nordisk folkemusikk møter Bach og Biber.

I februar varter kammermusikkserien opp med ekte middelhavsstemning på Italiensk aften. Her kan publikum nyte filmmusikk fra blant annet Gudfaren og Cinema Paradiso for stort ensemble, ispedd musikalske perler av Puccini, Verdi og Rossini, mens Kulturkaféen stiller med rødrutede duker og serverer italiensk mat og drikke i Møysalen. Senere på våren får vi høre Ensemble Blå utvidet med flere av de andre musikerne i kammermusikkserien når de tar for seg komponistene Beethoven, Tsjaikovskij og Pärt.

Musikkeventyr og prisvinnende teater for barn

Barna får også sin kammermusikkonsert når kammermusikkserien viser musikkeventyret «Det var en gang et tre». Ikke alle trær blir til hus, papir eller brennved – noen blir nemlig til instrumenter. I regi av Sortland jazz- og viseklubb blir det barnetime med Dag Kajander, som forteller den spennende historien om torskene Kod og Tod på leting etter foreldrene sine. På sin vei møter de blant annet Kong Krabbe og Ola Tarragjedd og, ja, kan det være en ufesk?

Fra Tromsø kommer Hålogaland Teater med forestillinga «Tobias og dagen det smalt», som vant Heddaprisen for beste barneforestilling i 2018. I stykket har Tobias slått neseblod på Gøran – skolens skumleste gutt. «Ingen jenter får være med!» sa Gøran, men han vet jo ikke at Tobias ikke er Cecilie selv om han ser sånn ut.

Fra Stamsund og England kommer figurteaterforestillingen om «Yana og yetien», fortalt uten språk, og med nykomponert musikk, nydelige vinterlandskap og fantastiske dukker. Dette er Figurteatrets femte co-produksjon med engelske Pickled Image, som også sto bak publikumssuksessen «Coulrophobia» og den prisbelønte Hamsun-forestillingen «Hunger».

Humor og ramme alvor på scenen

Siste helg i februar blir en veritabel teaterhelg, da både Hålogaland Teater, Figurteateret/Pickled Image og Nordland teater er på besøk i løpet av fredag, lørdag og søndag.

Nordland teater kommer med en sceneversjon av Tarjej Vesaas «Fuglane». Tarjei Vesaas stiller opp det nyttige og livskraftige mot det mytiske og poetiske i «Fuglane», og forestillingen passer for både ungdom og voksne. Det er Ragnar Olsen (Boknakaran) som har tilrettelagt teksten for scenen.

I forestillinga «På livet laus?!» får publikum møte to tilsynelatende ulike skikkelser fra norsk scene, nemlig Bjørn Sundquist og Frank Arne Olsen. Bjørn Sundquist er kåret til Norges beste skuespiller gjennom tidene, både på film og scene. Frank Arne Olsen er selvlært og blant de beste komikerne i landet. Han har turnert i 20 år som revyartist for fulle hus. Dette er et par som i utgangspunktet er helt ulike, men passer sammen 100 %. De klarer bare å fortelle halve historier før begge bryter ut i latter. Dette blir et show der humor og galskap har hovedfokus – men alvoret ligger og lurer…

Nordland teater tar den finske forfatteren Arto Paasilinnas elleville fortelling «Kollektivt selvmord» til scenen med størrelser som Nils Ole Oftebro, Anette Hoff (Hotel Cæsar), og Jon Sigurd Kristensen (Himmelblå) i sentrale roller.

«Kollektivt selvmord» er den fjerde av Paasilinnas bøker som ble oversatt til norsk, og den forener alle hans typiske trekk: humoristisk tilnærming til alvorlige temaer og stor innlevelse i høyst vanlige menneskers liv og problemer. I denne fortellingen møter vi direktør Rellonen, som etter nok en konkurs går inn i en låve for å skyte seg. Der finner han offiseren Kemppainen som holder på å feste et rep til en bjelke. Sammen bestemmer de seg for å utsette handlingene, og etter en lang diskusjon samme natt finner de en løsning de er fornøyd med: De vil samle selvmordskandidater fra hele landet til et seminar. På seminaret bestemmer så en gruppe seg for kollektivt selvmord, og dermed starter en vanvittig reise i luksusbuss mot «dødsriket».

Vesterålen teater er også i gang med neste prosjekt. «Fru Charlotte» er en komedie av Eirik Ildahl med premiere i mars. I forestillingen blir vi kjent med Fru Charlotte, som om dagene følger reglene og streng etikette som avdelingsdirektør i UDs protokollavdelings besøksseksjon, men om natten lever ut sitt sanne jeg med gamle idealer som opprørsk hippie. Ettersom avgrunnen mellom Fru Charlottes velordnede borgerlige liv og hennes anarkistiske nattside blir stadig dypere, havner hun i en umulig spagat mellom verdener som stadig glir lengre fra hverandre...