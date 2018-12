Samlet inn 60.500 kroner til ukrainske Irina

Sortland

Bakgrunnen for at hun startet innsamlingen var Dagbladets reportasjeserie om forholdene til utenlandske fiskere på snøkrabbefiske.

MDG-politiker startet «spleis» for ukrainsk fiskerfamilie Toine C. Sannes fra Sortland lot seg engasjere av krabbefiskeren som reiste til Norge på krabbefiske, men som omkom på havet og etterlot seg kone og barn i Ukraina.

– Jeg må få takke alle enkeltpersoner og organisasjoner for hjelpen. Det har kommet penger fra fiskere fra hele landsdelen, og fra fiskerorganisasjoner. Dette var en spontan reaksjon, etter å ha lest om forholdene for snøkrabbefiskerne og den tragiske historien til Irina fra Odessa som brått ble enke. De fleste av oss her nord, har et forhold til og kjenner noen som har omkommet på sjøen. Det er lett for oss å identifisere oss med Irina, sier Sannes.

Hun sier at Irina har bedt henne om å hilse og takke alle som har bidratt.

– Hun skriver i en epost at i hennes familie har man alltid vært opptatt av å klare seg selv, og at hun er overveldet over nordmenn som gir til et totalt ukjent menneske. At det nå er jul, gjør det ekstra meningsfullt å kunne få bidra til et medmenneske som trenger det, sier sortlendingen.