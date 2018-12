Boybandfavoritter på 20-årsturné til Fæsterålen

Sortland

Boybandet - britisk foruten ett medlem, norske Christian Ingebrigtsen var med - slapp sitt første album i 1999 og herjet både hitlister, hjerter og ungdomsfester i årene som fulgte. De var en del av den store boyband-bølgen på 90- og 2000-tallet, men har siden bandmedlemmet Paul Marazzi forlot dem i 2002 i liten grad spilt sammen.

Til sommeren skjer det, altså - og Marazzi er også med når bandet entrer scenen under Fæsterålen. Konserten markerer dermed også 20-årsjubileet til bandets første plate.

I en pressemelding onsdag røpet festivalsjef Stein Inge Pedersen at de i flere år har forsøkt å få A1 til Sortland og Vesterålen.

– Dette har vi faktisk jobbet med i flere år, men det har bare ikke gått opp praktisk tidligere. Mange av bandmedlemmene er opptatte på hver sin kant med alt fra musicals til TV-opptredener, sier han i meldingen.

– Det er kult å kunne slippe et internasjonalt navn som første artist ut. Vi har femårsjubileum til neste år, og det skal merkes. Vi har mange spennende bookinger klare nå, og de kommer til å bli lansert på løpende bånd, forteller festivalsjefen.

A1 er kanskje aller mest kjent for sin coverversjon av a-Has «Take on me», som gjorde sangen til en monsterhit internasjonalt for andre gang.

Blant andre kjente låter er singlene «Caught In The Middle», «Same Old Brand New You» og «Everytime».