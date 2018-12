Merkes ikke på salget på Sortland

Sortland

– Salget startet meget bra i år. I går, som var den første salgsdagen, solgte vi mer enn på samme dag i fjor, sier Kim Høve ved UTE på Sortland til VOL.

Børge Opdan sier at mens de i fjor ventet på kundene, ekspederte de hele gårdagen.

Vetrinær med tips: Godt forarbeid kan gjøre nyttårsfeiringen bedre for dyrene For kjæledyr kan lyder og lys fra fyrverkeri på nyttårsaften oppleves svært skremmende. Godt forarbeid kan gjøre feiringen bedre for både to- og firbeinte.

Ser ingen tegn til minkende interesse

I spørreundersøkelsen gjort av NITO (Norges Inteniør- og Teknologiorganisasjon), svarer over 60 prosent av de spurte at de ønsker at privat oppskyting fyrverkeri skal forbys hvis kommunen står for offentlig oppskyting på nyttårsaften. Kun 16 prosent sier at de ønske å beholde retten til å kunne skyte opp egne raketter. Det skriver NRK.

– Vi ser ingen tegn til at folk ikke ønsker å skyte opp fyrverkeri. Folk i alle aldre kjøper, og jeg tror kanskje at de 60 prosentene som ønsker at fyrverkeri skal forbys har vært der hele tiden, sier Opdan ved butikken UTE.

Guldberg: Svarer på fyrverkeriforslag Rune Guldberg svarer på Christian Torseths forslag om fellesfyrverkeri på Sortland, og innføring av forbud mot privat oppskyting i sentrumsområdet.

Til nå i år har de solgt mest batterier i 500 kronersklassen.

– Fordelen med slikt fyrverkeri, sammenlignet med pinnerakettene man hadde før, er at her får man masse effekt i et batteri. Samtidig er det mer kortvarig, for da man før fyrte opp fra i 18-tiden til midnatt, gjør man det nå i et vindu på en halvtime rundt midnatt. Det er fint for mange, blant annet dyr, sier Opdan.

Ordføreren om fellesfyrverkeri: – Kommunen kan ikke stå for dette alene Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er i utgangspunktet positiv til ideen om fellesfyrverkeri, men understreker at det ikke er noe kommunen alene kan stå for. Torset lover at han skal løfte saken opp på politisk nivå.

Uhell med fyrverkeri

Hvert år hører man om at fyrverkeri har ført til skader, både i naturen, bygninger og hos mennesker.

Ifølge NRK førte nyttårsfeiringen i 2018 til 63 registrerte uhell, der 36 av disse var personskader. Ni av disse skadet seg i hodet eller i ansiktet, mens 14 på fingre eller hender. Flertallet av disse var ifølge NRK barn.

Noen kommuner har regler på i hvilket tidsrom man kan sende opp fyrverkeri, som i Øksnes kommune der det er lov mellom 18:00 og 02:00 på nyttårsaften. De har også skrevet noen tips på sine nettsider om hva man bør tenke på og ta hensyn til under oppskyting:

Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser.

For en best mulig feiring av det nye året er det noen viktige ting å huske på: