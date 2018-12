TV2: Døde trolig av overdose

Sortland

Ifølge personer som TV2 har snakket med, ble det brukt narkotika på festen der den 19 år gamle kvinnen som døde, og de tre personene som er siktet, befant seg.

De skriver også at det etter alt å dømme var en overdose som var årsak til kvinnens dødsfall.

Fredag ble den siste av de tre siktede løslatt fra varetekt. Vedkommendes advokat, John-Petter Karlsen, uttalte i den forbindelse til VOL at klienten hans stiller seg uforståelig til siktelsen og er svært preget av det som har skjedd.

– Jeg mener at det er en riktig beslutning. Slik som saken står nå, forventet jeg ikke at det var grunnlag for varetektsfengsling, sier Karlsen til VOL.

Politiinspektør, Per Erik Hagen, sier til TV2, at påtalemyndighetene mener det ikke var grunnlag for å holde de tre varetektsfengslet og han ønsker ikke å spekulere i dødsårsak før svarene fra obduksjonsrapporten er klare.

Kvinnen ble ifølge politiadvokat, Silje R. Brekke, obdusert fredag. Normalt tar det noen dager før foreløpig obduksjonsrapport foreligger.

– Nå konsentrerer vi oss om å foreta de skrittene i etterforskningen som er nødvendig, uttalte Brekke til VOL fredag.