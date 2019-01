Dahl Abelsen tatt ut på ny til futsallandslaget

Lansdaget i Futsal på Nordisk Cup:

Nordisk Cup i Skjern i Danmark startet bra for herrelandslaget i Futsal. Mathias Dahl Abelsen fra Sortland var blant spillerne som scoret for Norge i åpningskampen mot Grønland, der Norge vant 5-2. Til tross for en pangstart fulgte ikke hellet med i de videre kampene.