Starter med søndagsåpent i løpet av mars

Sortland

For i løpet av løpet av mars åpner Bunnpris ei såkalt «Brustad-bu». Denne søndagsåpne matbutikken blir i lokalene til Møre design, som i disse dager har opphørssalg.

Bunnpris har tidligere drevet «Bustad-bru» i storsenteret, men denne ble lagt ned i forbindelse med butikknedleggelsen i 2013. At det nå satses på nytt, med både ombygging og oppgradering synes butikkledelsen er stas.

– Vi er veldig glade for å presentere dette, og tror den nye avdelingen av butikken er noe som kan bli godt mottatt av kunder på Sortland, sier avtroppende butikksjef Raymond Johansen.

Fra før av driver Rema søndagsåpen matbutikk

Det er laget et eget regelverk for søndagsåpne matbutikker, som har fått navnet etter den ministeren som hadde ansvaret: Sylvia Brustad. Ei «Brustad-bu» kan for eksempel maksimalt være 99,9 kvadratmeter stor når det er en ren matbutikk og maksimalt 149,9 kvadratmeter dersom det er en bensinstasjon som selger matvarer. Regelverket ble laget i 1997.

Rom for satsing

Bunnpris har i løpet av de siste tre årene snudd underskudd til et driftsmessig pluss, og de gode resultatene gir rom for satsingen.

– Vi fikk et tilbud fra byggeier som vi var veldig interesserte i, og overtar lokalene til Møre design fra 1. mars. Da starter vi ombyggingen der, sier Raymond Johansen.

Han sier Bunnpris som tidligere har drevet Brustad-bu på Sortland, ser fram til å etablere tilbudet i nye lokaler.

– Bunnpris er klar over at Rema også driver Brustad-bu og har søndagsåpent. Men vi tror det er godt nok kundegrunnlag nok på Sortland til å ha to søndagsåpne butikker, og for Rema sin del vil det være sunt med konkurranse, sier han.

– Ønsker å være best

Johansen tilføyer at for kundene er det et gode å ha en valgmulighet.

– Vi ønsker selvsagt å være best, det er det ingen tvil om. Og det tror jeg de to nye som er kommet inn hos Bunnpris, ny driver Rayner Andreassen og assisterende butikksjef Harald Nygård, vil gjøre sitt aller beste for å realisere, sier han.

Den nye søndagsåpne butikken vil som nevnt åpne i løpet av mars.

– Så snart vi overtar lokalene skal vi sørge for å få butikken opp og gå så fort som mulig. Nøyaktig når åpningsdatoen er kan vi ikke si akkurat nå, men det vil bli annonsert senere. Jeg vet at man i Trondheim i dag sitter og planlegger prosjektet i forhold til bestillinger, sier Johansen.

– Vi ønsker å åpne så fort det lar seg gjøre, legger han til.