Tapte i debuten - men vil gjerne ha flere med på laget

Sortland

Lørdag ble det avholdt treningskamp mellom Sortland håndballklubbs J10-lag og guttelaget G7-9. Samme dag ble det også avholdt turnering i hallen.

Lørdagen sto altså i håndballens tegn i Sortlandshallen. Det var også et lag som fikk prøve å spille kamp sammen for første gang - nemlig håndballklubbens G7-9-lag. Klubben har nå to guttelag - nevnte G7-9 og også et G10-12-lag.

De yngste guttene spilte lørdag mot klubbens J10-lag i treningskamp. Det var jentelaget som gikk av med seieren i en kamp som endte 7-4.

Første kamp

– Dette er den aller første kampen til gutta, de begynte å spille i høst. Det er åtte stykker på laget, vi skulle gjerne hatt flere, sier sportslig leder Hege Christensen i håndballklubben.

I vinterferien i fjor avholdt de blant annet håndballskole for barn, et av målene var å rekruttere flere gutter. Det har de lyktes med - de har nå to guttelag. De har også vokst på jentesida og har nå totalt fem lag på kvinnesida.

– Målet er at de skal ha det gøy og oppleve mestringsfølelse og framgang. Både i kamp og på trening, sier Espen Gundersen, som er en del av teamet som trener G7-9-laget. Han sier de gjerne vil ha flere spillere med. Og i motsetning til i høyere aldersklasser, der spillerne gjerne har faste posisjoner, er det full rullering blant sortlandsguttene.

– Vi passer på at alle får prøvd seg i ulike posisjoner, sier Gundersen.

Dommere fra egne rekker

Begge lag scoret mål i kampen lørdag. For mange var det nytt å spille med seks spillere på banen (inkludert keeper) - på trening spiller de som oftest med tre spillere på hvert lag.

J15-spiller Trine Christensen og J16-spiller Ingrid Rinø var dommere under kampen. De har gjennomført dommerskole, noe som skal være etter initiativ fra J16-trener Inge Holm. De hadde også fått bedømt flere av kampene under turneringa tidligere i dag.