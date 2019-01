Vil ha fire nye uker i varetekt

Sortland

Dette skriver Bladet Vesterålen. Varetektsfengslingen som ble forlenget rett før jul, går ut i morgen fredag.

– Etterforskningen i saken er avsluttet og oversendt statsadvokaten i Nordland for videre behandling. Påtalemyndigheten har begjært siktede fortsatt fengslet i fire nye uker. Saken behandles i Salten tingrett i morgen, skriver Hermansen Dahl i en epost til VOL.

Politiadvokaten har tidligere sagt til VOL at hun håper saken blir berammet så snart som mulig. Nå sier hun at det kan ta litt lenger tid.

– Det antas at saken vil berammes i løpet av våren dette året, skriver hun i eposten.

Det var i november i fjor at Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes drept i en bolig på Sortland. Mannen døde av kvelning etter trykk mot halsen.

Én mann er siktet etter drapet, en kamerat av Johansen. Han bor på adressen der drapet skal ha skjedd, og innrømmet å ha forvoldt kameratens død under et basketak i huset.

Fakta om drapssaker i Norge i 2018 Hittil i år har norsk politi startet etterforskning av 27 drapssaker eller voldssaker med døden følge. Til sammen er det 28 ofre i sakene.

Politiet tror at Johansen ble drept en gang mellom niende og ellevte november. Det betyr at han har ligget død i over ti dager før han ble funnet. Johansen ble meldt savnet 19. november og funnet 22. november.

Den siktede og Johansen kjente hverandre godt og var i samme omgangskrets. Johansen skal ha fortalt en bekjent at han befant seg hos den siktede mannen fredag 9. november, før det ble stille fra ham.